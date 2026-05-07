வியாழன், 7 மே 2026
Last Updated : வியாழன், 7 மே 2026 (15:26 IST)

கேரள காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்திலிங்கம் ராஜினாமா? தமிழ்நாட்டில் எப்போது?

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி சந்தித்துள்ள வரலாறு காணாத படுதோல்வி, அக்கட்சியின் அகில இந்தியத் தலைமைக்கும், மாநில நிர்வாகிகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த போதிலும், திமுக மற்றும் இதர தோழமைக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்தி கூட்டணி தர்மத்தை மீறியதே இந்த வீழ்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 
மொத்தம் 21 இடங்களில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், வெறும் 1 இடத்தில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக, மாநிலத் தலைவரான வைத்திலிங்கம், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை எதிர்த்துப் போட்டியிட்டு 4-ம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டதுடன், டெபாசிட் தொகையையும் இழந்தது அக்கட்சியினரிடையே கடும் அதிருப்தியை உண்டாக்கியுள்ளது. 
 
இந்த தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்று வைத்திலிங்கத்தை பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என தொண்டர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனை தொடர்ந்து, தனது தோல்விக்கு தார்மீக பொறுப்பேற்று மாநிலத் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக மல்லிகார்ஜூன கார்கே மற்றும் ராகுல் காந்திக்கு வைத்திலிங்கம் கடிதம் எழுதியுள்ளார். 
 
புதுச்சேரியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த தலைமை மாற்றம், தமிழக காங்கிரஸ் வட்டாரத்திலும் "தோல்விக்கு யார் பொறுப்பேற்பது?" என்ற விவாதத்தை எழுப்பியுள்ளதோடு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவரும் ராஜினாமா செய்வாரா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
 
