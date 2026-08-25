9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவச டேப்லெட்கள்.. புதுவை முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு..
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான ரூ.14,300 கோடி மதிப்பிலான பட்ஜெட்டை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தாக்கல் செய்தார். இதில் கல்வி, பெண்கள் நலன், குடிநீர், வேலைவாய்ப்பு, போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
வேலை தேடுவோர், வேலை வழங்குவோர் மற்றும் தினக்கூலி கட்டுமானத் தொழிலாளர்களை டிஜிட்டல் முறையில் இணைக்கும் பொது மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது. உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தை மேம்படுத்த புதிய வளர்ச்சித் திட்டமும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. பொதுமக்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்களின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் ரூ.1,131 கோடி மதிப்பில் 2,282 பணிகள் கொண்ட ஐந்தாண்டு திட்டமும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களின் போட்டித் தேர்வு திறனை மேம்படுத்த, 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவச டேப்லெட்கள் வழங்கப்படும். இதன் மூலம் 16,250 மாணவர்கள் பயன்பெற உள்ளனர். சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் ஓய்வூதியம் ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தப்படுகிறது. வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள பெண்களுக்கான உதவித்தொகையும் அதிகரிக்கப்படுகிறது.
ஆதரவற்ற பெண்கள் மற்றும் விதவைகளின் மகள்களுக்கான திருமண உதவித்தொகை ரூ.1 லட்சமாகவும், ஏழை ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின பெண்களுக்கான திருமண நிதியுதவி ரூ.1.25 லட்சமாகவும் உயர்த்தப்படுகிறது. புதுச்சேரியில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ரூ.3,000 மதிப்பிலான பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.
குடிநீர் வசதி, ஏரி சீரமைப்பு, நிலத்தடி நீர்மட்ட உயர்வு போன்ற பணிகளுக்கும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. காரைக்காலில் ரூ.80 கோடியில் நவீன சிறைச்சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது.
மேலும், 125 நாள் வேலைத் திட்டத்தில் 20 லட்சம் வேலை நாட்களை உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசுப் பள்ளிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு கற்றல் தளம், மெய்நிகர் ஆய்வகம், நவீன நூலகங்கள் உள்ளிட்ட வசதிகள் கொண்டு வரப்படுகின்றன. முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நடமாடும் மருத்துவ சேவை, புதுச்சேரி-சென்னை, புதுச்சேரி-பெங்களூரு இடையே வால்வோ பேருந்து சேவையும் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
Edited by Siva