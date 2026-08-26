பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் ரத்து .. காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்கத்தினர் கண்டனம்...
சென்னை அருகே பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், அந்த முடிவுக்கு எதிராக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் போராட்டம் நடத்தப்பட இருப்பதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் தொழில் மற்றும் வர்த்தக வளர்ச்சி வேகமெடுக்கும் என வணிகர்கள் கருதுகின்றனர்.
குறிப்பாக காஞ்சிபுரத்தின் பாரம்பரியமான பட்டு மற்றும் கைத்தறி தொழிலுக்கு இந்த விமான நிலையத் திட்டம் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்றும், வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுடன் வர்த்தக தொடர்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் வர்த்தக சங்கத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் திட்டத்தை கைவிடும் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
இதையடுத்து, காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்கம் சார்பில் போராட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதேபோல் அரக்கோணம் மற்றும் ராணிப்பேட்டை பகுதிகளை சேர்ந்த வர்த்தக சங்கங்களும் தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பரந்தூர் விமான நிலையம் வந்தால் தங்களது பகுதிகளின் பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் என்பது போராட்டக்காரர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அதே நேரத்தில், இந்த போராட்டங்களின் பின்னணியில் அரசியல் தலையீடு ஏதேனும் உள்ளதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. உண்மையிலேயே வர்த்தகர்களின் நலனுக்காக இந்த போராட்டம் நடைபெறுகிறதா அல்லது இதன் பின்னால் அரசியல் காரணங்கள் உள்ளனவா என்பது அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளில்தான் தெரியவரும்.
Edited by Siva