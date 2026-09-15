அறப்போர் இயக்கம் கொடுத்த டெண்டர் புகார்.. உடனடியாக விசாரணை செய்கிறது தவெக அரசு...
தாம்பரம் மாநகராட்சியில் டெண்டர் சட்ட விதிகளை முற்றிலும் மீறி, டெண்டர் கோரப்படும் முன்பே பணிகள் முடிக்கப்பட்டு திறப்பு விழாவும் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக அறப்போர் இயக்கம் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளது.
குறிப்பாக, கடந்த ஜூலை மாதத்தில் அமைச்சர் சரத் அவர்களால் திறந்துவைக்கப்பட்ட ஒரு சிலைக்கு, அடுத்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில்தான் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது ஊழல் முறைகேட்டை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாபெரும் டெண்டர் முறைகேட்டில் தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்தர் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்குத் தொடர்பு இருப்பதாக அறப்போர் இயக்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
இது தொடர்பாக முதல்வர் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கு அறப்போர் இயக்கம் முறைப்படி புகார்களை அனுப்பி வைத்துள்ளது. ஆணையர் பாலச்சந்தர் ஐஏஎஸ் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த முறைகேடு புகார் குறித்து விரைவில் அதிரடியான விசாரணை தொடங்கப்பட்டு, முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Edited by Siva