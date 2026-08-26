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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (09:00 IST)

எல்லா பெண்களுக்கும் இலவசம்ன்னா நாங்க எப்படி தொழில் பண்றது.. தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் எதிர்ப்பு

பெண்கள் இலவச பேருந்து
Written By: SIVA
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (09:00 IST)
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தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்திய அரசின் முடிவுக்கு சேலத்தில் தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதன் ஒரு பகுதியாக, ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
 
தமிழகத்தில் மாநகர மற்றும் நகரப்பகுதிகளில் இயக்கப்படும் சாதாரண அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்து வருகின்றனர். இந்த திட்டத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தும் வகையில், அக்டோபர் 2ஆம் தேதி முதல் ‘வெற்றிப் பயணம்’ திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதன்படி சாதாரண பேருந்துகள் மட்டுமின்றி, மாநகர மற்றும் நகரப் பகுதிகளில் இயக்கப்படும் விரைவு, எல்எஸ்எஸ் மற்றும் டீலக்ஸ் பேருந்துகளிலும் பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யும் வகையில் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படுகிறது.
 
இந்த அறிவிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள், சேலம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் பல்வேறு தனியார் பேருந்துகளை இன்று இயக்காமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
 
இலவச பயணத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டால் தனியார் பேருந்துகளின் வருவாய் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என்றும், தங்களது வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகும் என்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, பெண்களுக்கான இலவசப் பயண திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் அல்லது தனியார் பேருந்துகளுக்கும் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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