திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (22:51 IST)

ஒரு பக்கம் அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் மேலும் பல கட்சிகள் இணையும் என தெரிகிறது இன்னையில்தான் பிரதமர் மோடி வருகிற 23ஆம் தேதி தமிழகத்திற்கு வரவிருக்கிறார் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சித் தலைவர் பங்கேற்கும் இந்த பொதுக்கூட்டம் வருகிற 23ஆ

ஒரு பக்கம் அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் மேலும் பல கட்சிகள் இணையும் என தெரிகிறது இன்னையில்தான் பிரதமர் மோடி வருகிற 23ஆம் தேதி தமிழகத்திற்கு வரவிருக்கிறார் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சித் தலைவர் பங்கேற்கும் இந்த பொதுக்கூட்டம் வருகிற 23ஆ
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடிக்க துவங்கியிருக்கிறது. அதிமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.. சமீபத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக இந்த கூட்டணியில் இணைந்த்து. திமுக வழக்கம் போல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தை உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கும் எனத் தெரிகிறது. அதேபோல் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகமும், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சியும் தனித்துப் போட்டியிடும் என தெரிகிறது.

ஒருபக்கம் அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் மேலும் பல கட்சிகள் இணையும் என தெரிகிறது. இந்நிலையில்தான் பிரதமர் மோடி வருகிற 23ம் தேதி தமிழகத்திற்கு வரவிருக்கிறார். பிரதமர் மோடி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சித் தலைவர் பங்கேற்கும் இந்த பொதுக்கூட்டம் வருகிற 23ஆம் தேதி மதுரை பாண்டி கோவில் அருகே உள்ள அம்மா திடலில் நடக்கவுள்ளது.

ஒருபக்கம் அதே தேதியில் சென்னையில் பொது கூட்டமும் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. இதையடுத்து மதுரையில் பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் இடத்தை தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று ஆய்வு செய்தார்.. பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் இந்த கூட்டத்தில் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாப்பாடு வேணாம்!.. நீங்க விசாரணையை சீக்கிரம் முடிங்க!.. விஜய் சொன்னாரா?!...

சாப்பாடு வேணாம்!.. நீங்க விசாரணையை சீக்கிரம் முடிங்க!.. விஜய் சொன்னாரா?!...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்த போது அவரை பார்க்க பலரும் கூடியதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அதில் சிக்கி மயக்கமடைந்து 41 பேர் உயிரிழந்தனர்

திமுக அரசை குற்றம் சொன்ன விஜய்?!.. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன?...

திமுக அரசை குற்றம் சொன்ன விஜய்?!.. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன?...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

சிபிஐ விசாரணை ஒத்தி வைப்பு!.. நாளை சென்னை திரும்பும் விஜய்?..

சிபிஐ விசாரணை ஒத்தி வைப்பு!.. நாளை சென்னை திரும்பும் விஜய்?..கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

விஜயிடம் 4 மணி நேரமாக சிபிஐ விசாரணை!.. நாளையும் தொடருமா?...

விஜயிடம் 4 மணி நேரமாக சிபிஐ விசாரணை!.. நாளையும் தொடருமா?...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

கீழ்பாக்கம் மருத்துவமனையில் ரவுடி கொலை!.. 8 பேர் கைது!...

கீழ்பாக்கம் மருத்துவமனையில் ரவுடி கொலை!.. 8 பேர் கைது!...சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் இன்று காலை தூங்கிக் கொண்டிருந்த ரவுடி கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் சென்னையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com