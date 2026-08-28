உதயநிதி, எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரும் கொண்டு வந்த ஒரே கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்... அரசின் பதில் என்ன?
தமிழ்நாட்டில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த கோரி சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சிகள் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர். எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் விலைவாசி உயர்வு குறித்து அரசின் கவனத்தை ஈர்த்தனர்.
சட்டப்பேரவையில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாகவும், இதனால் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். மளிகை பொருட்களின் விலை உயர்வால் குடும்பங்களின் மாத செலவு அதிகரித்துள்ளதாகவும், அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும் அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்களின் அளவை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும், நிதி, உணவு, கூட்டுறவு துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் தலைமையில் சிறப்பு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி விலைவாசி உயர்வுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, அரிசி கிலோவுக்கு ரூ.20-ம், சர்க்கரை கிலோவுக்கு ரூ.24-ம் உயர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார். மேலும் வறட்சி காரணமாக ஆந்திராவில் இருந்து அரிசி வரத்து குறைந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். அதிமுக ஆட்சியில் விலைவாசியை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை போல, தற்போதைய தவெக அரசும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கிறதா என அவர் கேள்வி எழுப்பினார். விலைவாசி உயர்வு விவகாரம் சட்டப்பேரவையில் அரசியல் ரீதியாகவும் முக்கிய விவாதமாக மாறியுள்ளது.
Edited by Siva