கூட்டணி கட்சி என்றும் பாராமல், முதல் சட்டமன்ற பேச்சிலேயே திமுகவை வாரிய பிரேமலதா...!
தமிழக சட்டமன்றத்தில் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் ஆற்றிய முதல் உரை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் அங்கம் வகித்தாலும், மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்களில் சமரசம் இன்றி தனது கருத்துகளை அவர் முன்வைத்துள்ளார். குறிப்பாக, சட்டமன்ற நிகழ்வுகள் ஒளிபரப்பப்படும் விதம் குறித்து அவர் முன்வைத்த கோரிக்கை மிகவும் முக்கியமானது. கடந்த காலங்களில் திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, அரசு தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் ஊடகங்கள் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களின் பேச்சிற்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளித்து வந்த நிலையை அவர் கடுமையாக சாடினார்.
புதிய ஆட்சியில் அந்த தவறு நடக்கக்கூடாது என வலியுறுத்திய பிரேமலதா, ஆளுங்கட்சி மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் சிறிய கட்சிகளின் கருத்துகளையும் மக்கள் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் அனைத்து உறுப்பினர்களின் பேச்சையும் முழுமையாக ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.
ஜனநாயகத்தின் உயரிய பண்பு என்பது மாற்றுக்கருத்துகளுக்கு செவிசாய்ப்பதே என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். சட்டமன்றம் என்பது மக்களின் குரல் ஒலிக்கும் இடம், அங்கு ஆளுங்கட்சியின் புகழ்ச்சி மட்டுமே ஒளிபரப்பப்பட்டால் அது ஒருதலைப்பட்சமானதாகிவிடும் என்று அவர் வாதிட்டார்.
அரசின் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டும் எதிர்க்கட்சிகளின் குரலும் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்ற அவரது பேச்சு, ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் மாற்றத்திற்கான ஒரு தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.
