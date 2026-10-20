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  4. Pradeep John Predicts Heavy Rains in Chennai and Coastal Districts Starting This Evening
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 20 October 2026 (15:59 IST)

சென்னை தான் மழையின் முக்கிய ஹாட் ஸ்பாட்.. இன்று முதல் மழையின் வேகம் அதிகரிக்கும்.. பிரதீப் ஜான்

மழை எச்சரிக்கை
Written By: SIVA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (15:59 IST)
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சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று மாலை முதல் மழையின் வேகம் அதிகரித்து நாளை காலை வரை தீவிர கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகத் தமிழ்நாடு அரசின் எல்-நினோ நிபுணர் குழு உறுப்பினர் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். 
 
இலங்கைக்கு அருகில் நிலவும் மேல் வளிமண்டல காற்றழுத்த மண்டலம் தமிழக கடலோர பகுதிகளை நோக்கி நகர்வதால் இந்த அதீத மழைப்பொழிவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
குறிப்பாக, சென்னை நகரம் மழையைப் பெறும் முக்கிய ‘ஹாட்ஸ்பாட்’ பகுதியாக விளங்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னை மட்டுமின்றி திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் பகல் நேரங்களில் திடீர் மற்றும் தீவிரமான மழையுடன் இடை இடையே வெயிலும் அடிக்கக்கூடும். எனினும், இன்று மாலை முதல் இரவு வேளையில் தொடங்கி விடியற்காலை வரை மழையின் தீவிரம் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி, கடலூர், விழுப்புரம், ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளிலும் நல்ல மழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தஞ்சாவூர், மதுரை, சிவகங்கை, தேனி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு உள் மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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