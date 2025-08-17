ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025 (12:08 IST)

ராமதாஸ் தலைமையில் பாமக பொதுக்குழு.. தந்தை அருகே மகளுக்கு இடம்.. அன்புமணி இனி அவ்வளவு தானா?

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின்  பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ள நிலையில், மேடையில் நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸின் இருக்கைக்கு அருகில் அவரது மகள் காந்திமதிக்கு இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது, பாமகவில் அதிகார மாற்றம் குறித்த ஊகங்களை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
 
கடந்த சில மாதங்களாகவே பாமகவில் நிறுவனர் ராமதாஸுக்கும், அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.  
 
இந்த நிலையில் இன்றைய பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த தொண்டர்கள், "தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை", "ஐயாவின் முடிவே இறுதியானது" போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கையில் ஏந்தி வந்தனர். இந்த பதாகைகள், அன்புமணியின் தலைமைக்கு எதிராக ராமதாஸின் முடிவுகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாகக் கருதப்படுகின்றன. 
 
இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அன்புமணியின் அதிகாரத்தைப் பறித்துவிட்டு, காந்திமதிக்கு புதிய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே, சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்திலும் காந்திமதிக்கு மேடையில் இடம் அளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இன்றைய பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மாவட்டச் செயலாளர்கள், தலைவர்கள் என சுமார் 4000 பேர் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையிலான இந்த மோதல் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்தக் கூட்டத்தில் ராமதாஸ் எடுக்கப்போகும் முடிவுகள் என்னவாக இருக்கும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு பாமக தொண்டர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது. 
 
Edited by Siva

பாவம் திருமாவளவன்.. சேரக்கூடாத இடத்தில் சேர்ந்துவிட்டார்! - வருந்திய எடப்பாடி பழனிசாமி!

பாவம் திருமாவளவன்.. சேரக்கூடாத இடத்தில் சேர்ந்துவிட்டார்! - வருந்திய எடப்பாடி பழனிசாமி!திமுகவின் ஆட்சியில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளில் திருமாவளவன் அமைதி காத்து வருவதாகவும், நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி வருவதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியுள்ளார்.

பிரபல யூடியூபர் வீட்டில் துப்பாக்கிச் சூடு: 30 குண்டுகள் வீட்டை நோக்கி பாய்ந்ததால் பரபரப்பு..!

பிரபல யூடியூபர் வீட்டில் துப்பாக்கிச் சூடு: 30 குண்டுகள் வீட்டை நோக்கி பாய்ந்ததால் பரபரப்பு..!பிரபல யூடியூபரும், பிக் பாஸ் ஓடிடி வெற்றியாளருமான எல்விஷ் யாதவின் குருகிராமில் உள்ள வீட்டில் இன்று அதிகாலை அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திடீரென பத்மநாப சுவாமி கோயிலில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம்.. என்ன காரணம்?

திடீரென பத்மநாப சுவாமி கோயிலில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம்.. என்ன காரணம்?மலையாள ஆண்டின் முதல் மாதமான சிங்கம் அதாவது தமிழில் ஆவணி மாதம் தொடங்கியதை முன்னிட்டு, கேரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ பத்மநாப சுவாமி கோயிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு வந்து வழிபட்டனர். புத்தாண்டு பிறப்பை வரவேற்கும் வகையில் அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

நாய்களோ அப்பாவி.. இரக்கமோ நமது மொழி.. சென்னையில் விலங்கு ஆர்வலர்கள் போராட்டம்..!

நாய்களோ அப்பாவி.. இரக்கமோ நமது மொழி.. சென்னையில் விலங்கு ஆர்வலர்கள் போராட்டம்..!டெல்லி-என்.சி.ஆர் பகுதியில் உள்ள அனைத்து தெரு நாய்களையும் எட்டு வாரங்களுக்குள் தங்குமிடங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சென்னையில் விலங்கு ஆர்வலர்கள் போராட்டத்தை நடத்தினர்.

பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள்ல போய் கம்பு சுத்துங்க! - ஆளுநர் ரவியை சாடிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்!

பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள்ல போய் கம்பு சுத்துங்க! - ஆளுநர் ரவியை சாடிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்!தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியதற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்து பேசியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com