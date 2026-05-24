முதல்வர் விஜய் போட்டோவால் வருமானம் குவிகிறது... ஒரு ஏழை ஸ்டுடியோ இளைஞர் நெகிழ்ச்சி பேட்டி..
தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள், சாதாரண மக்களின் வாழ்வாதாரத்திலும் நேர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்த தொடங்கியுள்ளன. கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக போதிய வருமானமின்றி பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை சேர்ந்த புகைப்பட ஸ்டுடியோ உரிமையாளர் இளைஞர் ஒருவர், தற்போது தனது தொழிலில் புதிய உற்சாகத்தை பெற்றுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் பிரேம் செய்யப்பட்ட புகைப்படங்களை வாங்க மக்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுவதால், அவரது ஸ்டுடியோவிற்கு புதுப் பொலிவும், கணிசமான ஆர்டர்களும் கிடைத்து வருகின்றன.
இந்த மாற்றம் ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கான வெற்றி மட்டுமல்ல; இது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலும் ஏற்பட்டுள்ள புதிய அரசியல் எழுச்சியின் அடையாளம். ஒரு தலைவரின் மீதான மக்கள் நம்பிக்கையும், அன்பும் எப்படிச் சாதாரண அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் என்பதற்கு இதுவே சான்று.
"பல ஆண்டுகளாகச் சரிவைச் சந்தித்த தொழிலில், இன்று முதல்வர் விஜய்யின் புகைப்படங்கள் மூலம் நல்ல வருமானம் கிடைப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது" என்று அந்த இளைஞர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
மக்கள் மத்தியில் நிலவும் இந்த எழுச்சி, தற்போதைய ஆட்சி மீதான அவர்களின் எதிர்பார்ப்பையும், ஆதரவையும் பிரதிபலிக்கிறது.
தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை தூண்டிய நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் விஜயின் பதவியேற்பு விழாவில் மு.க. அழகிரியின் மகள் கயல்விழி கலந்துகொண்டது அமைந்துள்ளது. கலைஞரின் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் இந்த விழாவில் பங்கேற்றது, கோட்டை முதல் டெல்லி வரை பல்வேறு அரசியல் கணக்குகளை மாற்றி அமைத்துள்ளது. விரைவில் கயல்விழி தவெகவில் இணைவார் என்ற தகவல் பரவி வரும் நிலையில், இது மதுரை அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் 100 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட் விற்பனையில் சுமார் 25 லட்சம் ரூபாய் மோசடி நடைபெற்றிருப்பது பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அலுவலக உதவியாளர் கட்டுக்கட்டாக பணத்தைப் பதுக்கி வைத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த முறைகேட்டில் அவருக்கு மட்டுமே தொடர்பிருப்பதாக கூறப்படுவதை மக்கள் நம்ப மறுக்கின்றனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்த செய்திகள், பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பசியைப் போக்க உருவாக்கப்பட்ட இந்த உணவகத்தில், சில தனிநபர்களின் சுயலாபத்திற்காக மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.