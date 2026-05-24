  4. Positive Economic Impact: Rising Demand for CM Vijay's Portraits Boosts Small Businesses in Srivilliputhur
Last Updated : Sunday, 24 May 2026 (10:33 IST)

முதல்வர் விஜய் போட்டோவால் வருமானம் குவிகிறது... ஒரு ஏழை ஸ்டுடியோ இளைஞர் நெகிழ்ச்சி பேட்டி..

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
Publish: Sun, 24 May 2026 (10:29 IST) Updated: Sun, 24 May 2026 (10:33 IST)
தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள், சாதாரண மக்களின் வாழ்வாதாரத்திலும் நேர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்த தொடங்கியுள்ளன. கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக போதிய வருமானமின்றி பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை சேர்ந்த புகைப்பட ஸ்டுடியோ உரிமையாளர் இளைஞர் ஒருவர், தற்போது தனது தொழிலில் புதிய உற்சாகத்தை பெற்றுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் பிரேம் செய்யப்பட்ட புகைப்படங்களை வாங்க மக்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுவதால், அவரது ஸ்டுடியோவிற்கு புதுப் பொலிவும், கணிசமான ஆர்டர்களும் கிடைத்து வருகின்றன.
 
இந்த மாற்றம் ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கான வெற்றி மட்டுமல்ல; இது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலும் ஏற்பட்டுள்ள புதிய அரசியல் எழுச்சியின் அடையாளம். ஒரு தலைவரின் மீதான மக்கள் நம்பிக்கையும், அன்பும் எப்படிச் சாதாரண அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் என்பதற்கு இதுவே சான்று. 
 
"பல ஆண்டுகளாகச் சரிவைச் சந்தித்த தொழிலில், இன்று முதல்வர் விஜய்யின் புகைப்படங்கள் மூலம் நல்ல வருமானம் கிடைப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது" என்று அந்த இளைஞர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மக்கள் மத்தியில் நிலவும் இந்த எழுச்சி, தற்போதைய ஆட்சி மீதான அவர்களின் எதிர்பார்ப்பையும், ஆதரவையும் பிரதிபலிக்கிறது. 
 
