செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (10:49 IST)

பொங்கல் பரிசுத்தொகை ரூ.3000.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு.. கிடைப்பது எப்போது?

தமிழகத்தில் தைப்பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் ரூ3,000 ரொக்கப்பணம் வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் வரும் ஜனவரி 8-ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார். சென்னை ஆலந்தூர் பகுதியில் உள்ள நியாயவிலை கடையில் நடைபெறும் விழாவில் முதல்வர் இதனைத் தொடங்கி வைப்பார் என்று அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசாக ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்புடன் சேர்த்து, இதுவரை இல்லாத அளவில் அதிகபட்சமாக ரூ.3,000 ரொக்கப்பணம் வழங்கப்பட உள்ளது.  சுமார் 2.22 கோடி அரிசி அட்டைதாரர்களின் குடும்பங்கள் இதன் மூலம் பயன்பெறுவர். 
 
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த அதிரடி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக கருதப்பட்டாலும், இது பொதுமக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

சென்னையில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த தாய்-மகன் கைது.. 4,200 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்

சென்னையில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த தாய்-மகன் கைது.. 4,200 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்சென்னையில் போதை மாத்திரைகள் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறைக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், தனிப்படை போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இந்ச் சோதனையின்போது போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்ததாக மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 4,200 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

சென்னை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மாற்றமில்லை.. திடீர் முடிவெடுத்த அதிகாரிகள்..!

சென்னை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மாற்றமில்லை.. திடீர் முடிவெடுத்த அதிகாரிகள்..!சென்னை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம் செய்யப்படுவது குறித்த அறிவிப்பில் தற்போது முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யுடன் கூட்டணி இல்லை.. திமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும்.. காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு?

விஜய்யுடன் கூட்டணி இல்லை.. திமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும்.. காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு?தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், காங்கிரஸ் கட்சி தனது அரசியல் நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்துள்ளது. நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி அமையலாம் என்ற யூகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ள காங்கிரஸ் மேலிடம், தற்போதைய திமுக தலைமையிலான கூட்டணியிலேயே நீடிக்க கிட்டத்தட்ட முடிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி ஏற்கனவே ஒரு குழுவை நியமித்துள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவானது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் என்ன நடக்கும்?

வங்கக்கடலில் உருவானது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் என்ன நடக்கும்?வங்கக்கடலில் நிலவிய வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்று காலை ஒரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனிக்குடித்தனம் செல்லும் தம்பதிகளுக்கு கான்கிரீட் வீடு கட்டி தரப்படும்: ஈபிஎஸ் வாக்குறுதி..!

தனிக்குடித்தனம் செல்லும் தம்பதிகளுக்கு கான்கிரீட் வீடு கட்டி தரப்படும்: ஈபிஎஸ் வாக்குறுதி..!அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழகத்தில் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த தம்பதிகள் தனிக்குடித்தனம் செல்லும்போது, அவர்களுக்கு அரசு சார்பில் இலவச கான்கிரீட் வீடு கட்டித் தரப்படும் என்ற அதிரடி வாக்குறுதியை அளித்துள்ளார். தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், எளிய மக்களின் அடிப்படை தேவையை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

