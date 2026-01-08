வியாழன், 8 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (16:03 IST)

பொங்கல் பரிசு தொகைக்கான டோக்கன் வாங்கவில்லையா? உடனே இதை செய்யுங்கள்... 3000 ரூபாய் வந்துவிடும்..!

தமிழக அரசு அறிவித்த பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3000 ரொக்க பணம் வழங்கும் பணி இன்று முதல் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நியாய விலை கடைகளில் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக வீடு வீடாக சென்று டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்ட நிலையில், இன்று முதல் பொதுமக்கள் தங்கள் டோக்கன்களில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதியில் சென்று பரிசுத்தொகையை பெற்று வருகின்றனர்.
 
ஒருவேளை இதுவரை டோக்கன் கிடைக்காதவர்கள் அல்லது வாங்க தவறியவர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. அத்தகைய குடும்ப அட்டைதாரர்கள் வரும் ஜனவரி 13ஆம் தேதி நேரடியாக ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று தங்களின் பொங்கல் பரிசு மற்றும் ரொக்க பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
 
மேலும், டோக்கன் கிடைக்காதவர்கள் தங்கள் பகுதி ரேஷன் கடை ஊழியர்களிடம் எப்போது வரலாம் என்று கேட்டு தெரிந்துகொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் பண்டிகையை சிறப்பாகக் கொண்டாட அரசு வழங்கும் இந்த 3000 ரூபாய் உதவியை அனைத்துத் தகுதியுள்ள அட்டைதாரர்களும் தவறாமல் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

2 மாவட்டங்களுக்கு நாளை மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை: வானிலை ஆய்வு மையம்தமிழகத்தில் நிலவி வரும் வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள வானிலை மாற்றங்கள் காரணமாக, டெல்டா மாவட்டங்களில் மழைக்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு நாளை மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

க்ரீன்லாந்தை விற்க முன்வராவிட்டாலும், வலுக்கட்டாயமாக பறித்து கொள்வோம்: அமெரிக்காவெனிசுலா விவகாரத்தில் அதிரடி காட்டிய அமெரிக்கா, அடுத்ததாக கிரீன்லாந்து தீவை கைப்பற்றும் நோக்கில் காய்களை நகர்த்தி வருவது உலக நாடுகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஜனவரி 12-ல் பிஎஸ்எல்வி சி 62 ராக்கெட்.. இஸ்ரோவில் சூப்பர் தகவல்இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இஸ்ரோ, புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் உட்பட 19 செயற்கைக்கோள்களுடன் பிஎஸ்எல்வி சி-62 ராக்கெட்டை வரும் ஜனவரி 12ஆம் தேதி விண்ணில் செலுத்த உள்ளது.

மூன்று நிமிடங்களுக்கு ஒரு மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்.. அதிரடி அறிவிப்பு..!சென்னை மெட்ரோ ரயில் பயணிகள் இனி நீண்ட நேரம் ரயிலுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆலந்தூர் முதல் வண்ணாரப்பேட்டை வரையிலான நீல வழித்தடத்தில் நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் இனி 3 நிமிடங்களுக்கு ஒரு ரயில் இயக்கப்படும் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

ரஷ்யா கொடி ஏற்றி வந்த கப்பலை கைப்பற்றிய அமெரிக்கா.. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பரபரப்பு..!அட்லாண்டிக் கடல் பகுதியில் வெனிசுலா நாட்டை நோக்கி எண்ணெய் ஏற்றி சென்ற ரஷ்ய கொடியுடன் கூடிய கப்பலை அமெரிக்க ராணுவம் அதிரடியாக கைப்பற்றியுள்ளது. இது குறித்து அமெரிக்க ராணுவம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், சர்வதேச தடைகளை மீறி வெனிசுலாவுக்கு எண்ணெய் கொண்டு சென்றதால் இந்த கப்பல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கைப்பற்றப்பட்ட அந்த கப்பலில் ரஷ்ய நாட்டின் கொடி பறந்ததை அமெரிக்க அதிகாரிகள் உறுதி செய்துள்ளனர்.

