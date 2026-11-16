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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (12:02 IST)

பொங்கல் ரயில் டிக்கெட்டுகள் சில நிமிடங்களில் விற்றுத் தீர்ந்தன!.. ஏமாற்றத்தில் தென் மாவட்ட பயணிகள்!

பொங்கல் ரயில் டிக்கெட்டுகள்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (12:05 IST)
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தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்ல பொதுமக்கள் தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில், சென்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே பெரும்பாலான டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்ததால் பயணிகள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.
 
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையின்போது சென்னையில் வேலை மற்றும் படிப்பு காரணமாக வசித்து வரும் தென் மாவட்ட மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்வது வழக்கம். குறிப்பாக மதுரை, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, நாகர்கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்லும் ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.
 
இந்த நிலையில், பொங்கல் பண்டிகைக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கியதும் ஏராளமான பயணிகள் ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முயன்றனர். ஆனால், சில நிமிடங்களிலேயே டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்ததால் பலருக்கு உறுதிசெய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் கிடைக்கவில்லை.
 
இதனால் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லத் திட்டமிட்டிருந்த பொதுமக்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். மேலும், ரயில் டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள் ஆம்னி பேருந்துகள் உள்ளிட்ட மாற்றுப் போக்குவரத்து வசதிகளை நாட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
 
பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால், சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களிலிருந்து மதுரை, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, நாகர்கோவில் போன்ற பகுதிகளுக்குக் கூடுதல் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் ரயில்வே நிர்வாகத்திற்குக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். குறிப்பாக, பயணிகளின் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு சிறப்பு ரயில்கள் குறித்த அறிவிப்பை முன்கூட்டியே வெளியிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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