தொடர்புடைய செய்திகள்
- வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய மீண்டும் காலக்கெடு நீட்டிப்பு: எத்தனை நாள் ?
- ஹார்ட் டிஸ்க் திருட்டு விவகாரம்.. காவல் துறை தரப்பில் 3 தனிப்படைகள்
- திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் இருந்த சகிப்புத்தன்மை தவெகவுக்கு இல்லை: தினகரன்
- இளைஞர்கள் கையில் பொறுப்பை வழங்குங்கள்.. அதிமுக தலைமைக்கு காளியம்மாள் வேண்டுகோள்..!
- விஜய் டெல்லியில்.. சென்னையில் தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டம்.. முக்கிய முடிவுகள் என்னென்ன?
புதுச்சேரி மத்திய பல்கலை.. முதுநிலை முதுநிலை பட்டய படிப்புகளுக்கு கால அவகாசம் நீட்டிப்பு..
புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பல்வேறு முதுநிலை படிப்புகள் மற்றும் முதுநிலை பட்டய படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு தற்போது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் சேர்க்கை பெற விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது.
முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த திட்டத்தின்படி, இந்த முதுநிலை படிப்புகளுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் நேற்றுடன் அதாவது ஜூன் 11ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது. இருப்பினும், பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த தகுதியான மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று, விண்ணப்பப் பதிவுக்கான கால அவகாசத்தை மேலும் சில நாட்களுக்கு நீட்டிக்க பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
இதன்படி, மாணவர்கள் வரும் ஜூன் 15, 2026 வரை பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக தங்களின் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் அல்லது இதர காரணங்களால் இதுவரை விண்ணப்பிக்க தவறிய தகுதியான மாணவர்கள், இந்த இறுதி பொன்னான வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு காலக்கெடுவிற்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Edited by Siva
சில்லரை கடைகளில் மொத்தமாக டீசல் விற்பனை இல்லை.. மத்திய அரசின் அதிரடி உத்தரவு...
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள புவிசார் அரசியல் பதற்றம் மற்றும் சர்வதேச விநியோக சங்கிலி பாதிப்பு காரணமாக, இந்திய பெட்ரோலிய மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் ஜூன் 11, அன்று ஒரு புதிய தற்காலிக உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி, தொழிற்சாலைகள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பெருநிறுவனங்கள் போன்ற மொத்த நுகர்வோர் சில்லறை பெட்ரோல் பங்குகளில் எரிபொருள் வாங்குவதற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது.
புதுச்சேரி மத்திய பல்கலை.. முதுநிலை முதுநிலை பட்டய படிப்புகளுக்கு கால அவகாசம் நீட்டிப்பு..
புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பல்வேறு முதுநிலை படிப்புகள் மற்றும் முதுநிலை பட்டய படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு தற்போது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் சேர்க்கை பெற விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது.