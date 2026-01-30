வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026
விஜய் எங்களை திட்டும்போது நாங்கள் சும்மா இருக்க முடியுமா? செல்லூர் ராஜு கேள்வி..!
தமிழக அரசியலில் சமீபகாலமாக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் அதிமுக தலைவர்களிடையே வார்த்தை போர் முற்றியுள்ளது. இது குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தனது பாணியில் அதிரடியான கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளார்.
 
 "விஜய் எங்களைத் திட்டும்போது நாங்கள் எப்படிச் சும்மா இருக்க முடியும்?" என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர், விஜய் அறைக்குள்ளேயே அமர்ந்து கொண்டு அரசியல் செய்வது மக்கள் மத்தியில் எடுபடாது என்று சாடினார். பொது வாழ்க்கையில் மக்கள் பணியாற்றாமல், வெறும் அறிக்கைகள் மற்றும் அறைகளுக்குள் அரசியல் செய்யும் இத்தகைய நடைமுறையை தான் இதுவரை பார்த்ததில்லை என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
 
மேலும், ஓ. பன்னீர்செல்வம் அதிமுகவில் இணைவது குறித்த விவாதத்திற்கும் அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். ஊடகங்கள் வாயிலாக தன்னை கட்சிக்குள் இணைக்க சொல்வது ஒரு நாடகம் என்றும், இதை மக்கள் பார்த்து சலித்துவிட்டனர் என்றும் தெரிவித்தார். 
 
கட்சிக்குள் இணைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு முறை இருக்கிறது; அந்த முறையோடு வந்து கேட்டால் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும்" என்று ஓபிஎஸ்-க்கு அறிவுரை வழங்கினார். 
 
