  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. "Politics is not a Cinema Trailer": S.Ve. Shekher Criticizes Vijay's Political Maturity Amidst TN Power Struggle
Written By
Last Updated : Friday, 8 May 2026 (14:39 IST)

விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்

தமிழக அரசியல்
Publish: Fri, 8 May 2026 (14:37 IST) Updated: Fri, 8 May 2026 (14:39 IST)
google-news
தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி நான்கு நாட்களாகியும் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். 
 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்டு வரும் அரசியல் நகர்வுகள் முதிர்ச்சியற்ற நிலையில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டார். 107 இடங்களை பெற்ற விஜய், காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து 'கூட்டணி ஆட்சி' அமைக்க முயற்சிப்பது சட்ட ரீதியாக பலவீனமானது என்றும், தனிப்பெரும் கட்சியாக உரிமை கோரியிருந்தால் 'நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிற்கு' வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
ஆளுநரைச் சந்திப்பதில் முறையான நெறிமுறைகளை பின்பற்றாமல் மின்னஞ்சல் மூலம் தகவல் தெரிவித்தது தவெகவின் அனுபவமின்மையைக் காட்டுகிறது என்றார். மேலும், விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' என்ற அடிப்படையில், திமுக வெளியிலிருந்து ஆதரவு அளிக்க அதிமுக ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளதாக அவர் கணித்துள்ளார். சினிமா பாணியில் 'டிரைலர்', 'ஆடியோ ரிலீஸ்' செய்வது போல அரசியலை அணுக முடியாது என்பதைச் சூழல் உணர்த்துவதாகக் கூறினார்.
 
அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் தவெக உறுப்பினர்களைத் தக்கவைப்பதே விஜய்க்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும் என்றும், தற்போதைய நிதி நெருக்கடியில் அவர் அளித்த வாக்குறுதிகள் சாத்தியமற்றவை என்றும் எஸ்.வி.சேகர் விமர்சித்தார். இறுதியில், விஜய்க்கு கிடைத்துள்ளது 'மலர் கிரீடமா' அல்லது 'முள் கிரீடமா' என்பது விரைவில் தெரிந்துவிடும் என அவர் அதிரடியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia
அடுத்த கட்டுரையில்
விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு: மணிசங்கர் அய்யர்

10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...

10 கோடி கொடுத்தாலும் மனசாட்சியோடு இருங்க!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு என்.ஆனந்த் கோரிக்கை...விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்குமா? இல்லையா? என்பதுதான் தற்போது எல்லோர் மனதிலும் ஓடும் கேள்வியாக மாறியிருக்கிறது.

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு: மணிசங்கர் அய்யர்

விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு: மணிசங்கர் அய்யர்தமிழக அரசியல் களத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் அய்யர் முன்வைத்துள்ள விமர்சனங்கள் அக்கட்சிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதை "அரசியல் ஒழுக்கக்கேடு" என்று அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்

விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி நான்கு நாட்களாகியும் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

10ம் தேதி வரை விஜய்க்கு டைம்!.. இல்லனா நாங்க முடிவு பண்ணுவோம்!.. திமுக தகவல்!...

10ம் தேதி வரை விஜய்க்கு டைம்!.. இல்லனா நாங்க முடிவு பண்ணுவோம்!.. திமுக தகவல்!...தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் விட அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்

விஜய்யை அழைக்காதது தமிழக மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல்: நடிகை ஸ்ரேயா சரண்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிப் பல நாட்கள் கடந்தும், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறி நீடித்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 108 இடங்களை கைப்பற்றித் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தும், 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' ஆட்சி அமைக்க அழைக்காத ஆளுநரின் முடிவிற்கு பல தரப்பிலிருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.