வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

செங்கோட்டையனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறிய டிடிவி தினகரன்.. திடீர் ட்விஸ்ட்..

செங்கோட்டையனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறிய டிடிவி தினகரன்.. திடீர் ட்விஸ்ட்..
தமிழக அரசியலில் கூட்டணி மாற்றங்கள் குறித்த விவாதங்கள் உச்சத்தில் இருக்கும் வேளையில், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், முன்னாள் அமைச்சரும் தற்போதைய தவெக நிர்வாகக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளருமான செங்கோட்டையன் அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தது பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. தனது வாழ்த்துச் செய்தியில், "எனது அன்பிற்குரிய மூத்த சகோதரர்" எனக் குறிப்பிட்டு, அவர் நீண்ட ஆயுளுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் மக்கள் பணியை தொடர இறைவனை பிரார்த்திப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
அதிமுகவில் பல ஆண்டுகள் ஒன்றாக பயணித்த இவர்கள் இருவரும், தற்போது வெவ்வேறு அரசியல் பாதைகளில் பயணித்து வருகின்றனர். செங்கோட்டையன் அவர்கள் அண்மையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டதால், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 
 
இந்த நிலையில், டிடிவி தினகரன் விடுத்துள்ள இந்த வாழ்த்து செய்தி வெறும் தனிப்பட்ட நட்பு சார்ந்ததா அல்லது எதிர்கால அரசியல் கூட்டணியின் அறிகுறியா என்ற விவாதம் கிளம்பியுள்ளது. குறிப்பாக, அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் தினகரன் இணைய வாய்ப்புள்ள சூழலில், தவெக முக்கிய நிர்வாகிக்கு அவர் வாழ்த்து கூறியிருப்பது அரசியல் களத்தில் ஒரு 'திடீர் ட்விஸ்ட்' ஆகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
டிடிவி தினகரன் தனது வாழ்த்து செய்தியில் கூறியிருப்பதாவது: எனது அன்பிற்குரிய மூத்த சகோதரரும், முன்னாள் அமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான திரு.செங்கோட்டையன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
 
திரு.செங்கோட்டையன் அவர்கள், நீண்ட ஆயுளோடும்,பூரண உடல் நலத்தோடும் மக்கள் பணியை மேன்மேலும் தொடர எல்லாம்வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்
 
 
Edited by Siva

1 கிராம் தங்கம் விலையில் 1 கிலோ மல்லிகைப்பூ விலை.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!

1 கிராம் தங்கம் விலையில் 1 கிலோ மல்லிகைப்பூ விலை.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!தமிழகத்தின் பாரம்பரியப் பண்டிகையான பொங்கல் திருநாள் நெருங்கி வரும் வேளையில், மதுரையில் மல்லிகைப் பூவின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வருவது இல்லத்தரசிகளையும் வியாபாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தங்கம் விலை உயர்வு.. வெள்ளி விலை சரிவு.. சென்னையில் இன்றைய நிலவரம்..!

தங்கம் விலை உயர்வு.. வெள்ளி விலை சரிவு.. சென்னையில் இன்றைய நிலவரம்..!சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக அதிகரித்துள்ளது நகைப்பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இலங்கையை நோக்கி செல்லும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?

இலங்கையை நோக்கி செல்லும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நாளை நண்பகல் அளவில் இலங்கையில் கரையைக் கடக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்கி கணக்கு ஆரம்பித்து ரூ.5000க்கு விற்ற நபர் கைது.. அதே கணக்கை வைத்து ரூ.15 லட்சம் மோசடி..!

வங்கி கணக்கு ஆரம்பித்து ரூ.5000க்கு விற்ற நபர் கைது.. அதே கணக்கை வைத்து ரூ.15 லட்சம் மோசடி..!திருநெல்வேலியில் ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர் ஒருவரிடம், தங்களை சிபிஐ அதிகாரிகள் எனக்கூறி மர்ம நபர்கள் 15 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்தனர். இந்த டிஜிட்டல் மோசடி குறித்து சைபர் க்ரைம் போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், மோசடி பணம் புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஹென்றி ஜோன்ஸ் என்பவரின் வங்கி கணக்கிற்கு சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

துணைவேந்தர் குறித்து அவதூறு புத்தகம்.. பல்கலை பேராசிரியர்களே செய்த விபரீத செயல்..!

துணைவேந்தர் குறித்து அவதூறு புத்தகம்.. பல்கலை பேராசிரியர்களே செய்த விபரீத செயல்..!தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தர் மற்றும் ஒரு பெண் உதவிப் பேராசிரியரை தவறாகச் சித்தரித்து அவதூறு பரப்பிய விவகாரத்தில், அதே பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த இரண்டு பேராசிரியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com