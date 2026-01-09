செங்கோட்டையனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறிய டிடிவி தினகரன்.. திடீர் ட்விஸ்ட்..
தமிழக அரசியலில் கூட்டணி மாற்றங்கள் குறித்த விவாதங்கள் உச்சத்தில் இருக்கும் வேளையில், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், முன்னாள் அமைச்சரும் தற்போதைய தவெக நிர்வாகக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளருமான செங்கோட்டையன் அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தது பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. தனது வாழ்த்துச் செய்தியில், "எனது அன்பிற்குரிய மூத்த சகோதரர்" எனக் குறிப்பிட்டு, அவர் நீண்ட ஆயுளுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் மக்கள் பணியை தொடர இறைவனை பிரார்த்திப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுகவில் பல ஆண்டுகள் ஒன்றாக பயணித்த இவர்கள் இருவரும், தற்போது வெவ்வேறு அரசியல் பாதைகளில் பயணித்து வருகின்றனர். செங்கோட்டையன் அவர்கள் அண்மையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டதால், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிலையில், டிடிவி தினகரன் விடுத்துள்ள இந்த வாழ்த்து செய்தி வெறும் தனிப்பட்ட நட்பு சார்ந்ததா அல்லது எதிர்கால அரசியல் கூட்டணியின் அறிகுறியா என்ற விவாதம் கிளம்பியுள்ளது. குறிப்பாக, அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் தினகரன் இணைய வாய்ப்புள்ள சூழலில், தவெக முக்கிய நிர்வாகிக்கு அவர் வாழ்த்து கூறியிருப்பது அரசியல் களத்தில் ஒரு 'திடீர் ட்விஸ்ட்' ஆகப் பார்க்கப்படுகிறது.
டிடிவி தினகரன் தனது வாழ்த்து செய்தியில் கூறியிருப்பதாவது: எனது அன்பிற்குரிய மூத்த சகோதரரும், முன்னாள் அமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான திரு.செங்கோட்டையன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
திரு.செங்கோட்டையன் அவர்கள், நீண்ட ஆயுளோடும்,பூரண உடல் நலத்தோடும் மக்கள் பணியை மேன்மேலும் தொடர எல்லாம்வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்
