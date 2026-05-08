வெள்ளி, 8 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 8 மே 2026 (10:58 IST)

ஆளுனரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறாரா?

ஆளுனரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறாரா?
தமிழக அரசியலில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் குழப்பமும், பரபரப்பும் தொற்றிக்கொண்டுள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 இடங்களை பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு, ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 இடங்கள் கிடைக்காத நிலையில், ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நிபந்தனை விதித்துள்ளார். 
 
இந்த சூழலைப் பயன்படுத்தி, பரம எதிரிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் ரகசியமாக கைகோர்த்து, தவெக ஆட்சி அமைப்பதைத் தடுக்க திட்டமிட்டு வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆளுநரைச் சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளது, தமிழக அரசியலில் புதிய புயலை கிளப்பியுள்ளது. புதுச்சேரி சொகுசு விடுதியில் தங்கியுள்ள தனது எம்.எல்.ஏ-க்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய இபிஎஸ், திமுகவின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை கடிதத்தை ஆளுநரிடம் சமர்ப்பிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 
 
திமுக தரப்பில் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பேசியிருப்பது, திராவிட கட்சிகளின் அதிகார பசியை வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டுகிறது. மறுபுறம், காங்கிரஸ் ஏற்கனவே விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், விசிக மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் யாருக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பது குறித்து ஸ்டாலினுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளன. 
 
திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சி அமையுமா அல்லது தமிழகம் மறுதேர்தலை சந்திக்குமா என்கிற கேள்வி தற்போது தமிழகம் முழுவதும் பெரும் விவாதமாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva

எம்.எல்.ஏக்களை இழுக்க முயற்சி செய்த செங்கோட்டையன்?!.. கோபத்தில் பழனிச்சாமி!...

எம்.எல்.ஏக்களை இழுக்க முயற்சி செய்த செங்கோட்டையன்?!.. கோபத்தில் பழனிச்சாமி!...அதிமுகவில் 50 வருடங்களுக்கு மேல் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன். எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிச்சாமி காலம் வரை பலமுறை எம்எல்ஏவாகவும், அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

2 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க!. எல்லாமே நம்மகிட்ட வரும்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி நம்பிக்கை!...

2 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க!. எல்லாமே நம்மகிட்ட வரும்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி நம்பிக்கை!...2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியடைந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. 2026-ல் எப்படியாவது ஆட்சியை புடிக்கவேண்டும் என்கிற நோக்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல் நபராக தமிழகமெங்கும் சுற்றுப்பயணத்தை ஆரம்பித்தார்

இந்தியா மீது டிரம்ப் விதித்த 10% வரி செல்லாது: நியூயார்க் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!

இந்தியா மீது டிரம்ப் விதித்த 10% வரி செல்லாது: நியூயார்க் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்தியா உள்பட பல நாடுகளுக்கு விதித்த 10 சதவீத உலகளாவிய இறக்குமதி வரிகள் சட்டவிரோதமானது என்று நியூயார்க்கில் உள்ள கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது.

உதயநிதி வீட்டிற்கு திடீர் போலீஸ் பாதுகாப்பு.. அதிமுக ஆதரவுடன் முதல்வர் ஆகிறாரா?

உதயநிதி வீட்டிற்கு திடீர் போலீஸ் பாதுகாப்பு.. அதிமுக ஆதரவுடன் முதல்வர் ஆகிறாரா?தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி திருப்பங்களுக்கு மத்தியில், முன்னாள் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு வழங்கப்பட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பு மீண்டும் அமலுக்கு வந்துள்ளது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் மீட்டிங்!..

ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் மீட்டிங்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் இடம்பெற்றிருந்தாலும் அந்த கட்சியை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் இதுவரை அழைக்கவில்லை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com