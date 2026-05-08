ஆளுனரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறாரா?
தமிழக அரசியலில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் குழப்பமும், பரபரப்பும் தொற்றிக்கொண்டுள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 இடங்களை பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு, ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 இடங்கள் கிடைக்காத நிலையில், ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.
இந்த சூழலைப் பயன்படுத்தி, பரம எதிரிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் ரகசியமாக கைகோர்த்து, தவெக ஆட்சி அமைப்பதைத் தடுக்க திட்டமிட்டு வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆளுநரைச் சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளது, தமிழக அரசியலில் புதிய புயலை கிளப்பியுள்ளது. புதுச்சேரி சொகுசு விடுதியில் தங்கியுள்ள தனது எம்.எல்.ஏ-க்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய இபிஎஸ், திமுகவின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை கடிதத்தை ஆளுநரிடம் சமர்ப்பிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
திமுக தரப்பில் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பேசியிருப்பது, திராவிட கட்சிகளின் அதிகார பசியை வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டுகிறது. மறுபுறம், காங்கிரஸ் ஏற்கனவே விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், விசிக மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் யாருக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பது குறித்து ஸ்டாலினுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளன.
திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சி அமையுமா அல்லது தமிழகம் மறுதேர்தலை சந்திக்குமா என்கிற கேள்வி தற்போது தமிழகம் முழுவதும் பெரும் விவாதமாக மாறியுள்ளது.
