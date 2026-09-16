அன்பில் மகேஷ் வீட்டில் திடீர் ரெய்டு.. நேற்று ஆ ராசா, சேகர்பாபு.. இன்று அன்பில் மகேஷா?
தமிழக அரசியலில் தற்போது அடுத்தடுத்து அரங்கேறிவரும் அதிரடிச் சோதனைகளும் வழக்குகளும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆ.ராசா மற்றும் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வீடு மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்ந்த இடங்களில் நடைபெறும் ரெய்டுகள் அரசியல் களத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. சென்னை மற்றும் திருச்சி உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்தச் சோதனைகள் நடத்தப்படுவது எதிர்க்கட்சியினரிடையே மிகப்பெரிய பீதியை உருவாக்கியுள்ளது.
திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்த புகார்களின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கைகள் பாய்ந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் திமுகவின் முக்கிய முன்னாள் அமைச்சர்களை குறிவைத்து நடத்தப்படும் இந்தச் சோதனைகள், மாநில அரசியலில் ஒரு திட்டமிடப்பட்ட நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொடர் விசாரணைகளின் முடிவு ஒரு பெரிய கட்டத்தை எட்டும் போது, எதிர்பார்க்கப்படும் அதிரடி கைது நடவடிக்கைகள் தமிழக அரசியலில் பெரும் நிலநடுக்கத்தை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசின் இந்தச் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் மிகத் துல்லியமாக ஒவ்வோர் படியாக முன்னோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. முந்தைய ஆட்சியின் ஊழல் புகார்களைச் முறையாக விசாரித்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும் என்பதில் அரசு தெளிவாக உள்ளது. அடுத்தடுத்து சிக்கப்போகும் பிரமுகர்கள் யார் என்ற கேள்வியும், அரசின் இந்த மாஸ்டர் பிளான் என்னவென்பதும் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva