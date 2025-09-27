சனி, 27 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (15:27 IST)

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக விஜய் மீது புகார்.. பரபரப்பு தகவல்..!

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆளும் தி.மு.க. மற்றும் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம்  ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான அரசியல் மோதல் தீவிரமடைந்துள்ளது.  
 
தி.மு.க.வின் திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு நிர்வாகி ஒருவர், விஜய் மீது இந்த புகாரை அளித்துள்ளார். அதில், "விஜய், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக" குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், முதல்வரையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் அவதூறான கருத்துகளை தெரிவித்ததாகவும் தி.மு.க. குற்றம்சாட்டியுள்ளது. முதல்வரின் வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் குறித்த கருத்துகள் உள்ளிட்ட விஜய்யின் பேச்சு, மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் அமைந்திருப்பதாகவும் அந்த புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக, முதல்வர் ஸ்டாலின் தன்னை மக்கள் சந்திப்பதை தடுக்க முயற்சிப்பதாக விஜய் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இந்த நிலையில், தி.மு.க.வின் இந்தப் புகார், ஆளும் கட்சிக்கும், விஜய்க்கும் இடையேயான மோதலை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது.  
 
Edited by Mahendran
 

மகள் கண் முன்னே கணவனால் கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட பெண்.. பேருந்து நிலையத்தில் பரபரப்பு..!

மகள் கண் முன்னே கணவனால் கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட பெண்.. பேருந்து நிலையத்தில் பரபரப்பு..!பெங்களூருவின் சுங்கடக்கட்டே பேருந்து நிலையத்தில், 32 வயதான ரேகா என்ற பெண், தனது 13 வயது மகள் கண் முன்னே, தனது கணவனால் கொடூரமாக கத்தியால் குத்தி கொல்லப்பட்டார்.

கலவரம் செய்தால் மீண்டும் புல்டோசர் தாக்குதல்.. உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை..!

கலவரம் செய்தால் மீண்டும் புல்டோசர் தாக்குதல்.. உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை..!உத்தரப்பிரதேசத்தில் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். 'ஐ லவ் முஹம்மது' என்ற பதாகைகள் விவகாரத்தை தொடர்ந்து பரேலியில் நிகழ்ந்த வன்முறை மற்றும் போலீசாருக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் இடையே நடந்த மோதலுக்குப் பிறகு, இந்த கடுமையான எச்சரிக்கையை முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வக்பு வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்படாது! - அமைச்சர் நாசர் உறுதி!

தமிழ்நாட்டில் வக்பு வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்படாது! - அமைச்சர் நாசர் உறுதி!சமீபத்தில் மத்திய அரசு புதிய வக்பு வாரிய சட்டத்தை அமல்படுத்திய நிலையில், அதை தமிழகத்தில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

வெளிநாடுகளுக்கு நிதி நிறுத்தம்! ட்ரம்ப்க்கு எதிரான வழக்கில் சாதகமாக வந்த தீர்ப்பு!

வெளிநாடுகளுக்கு நிதி நிறுத்தம்! ட்ரம்ப்க்கு எதிரான வழக்கில் சாதகமாக வந்த தீர்ப்பு!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், உலக நாடுகளுக்கு பலவற்றிற்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவியை நிறுத்தியது தொடர்பான வழக்கில் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ள மறுப்பு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உதடுகள் ஒட்டப்பட்டு வாயில் கல் வைத்து அடைக்கப்பட்ட 19 நாள் குழந்தை.. கல்நெஞ்சம் கொண்ட தாயின் கொடூர செயல்..!

உதடுகள் ஒட்டப்பட்டு வாயில் கல் வைத்து அடைக்கப்பட்ட 19 நாள் குழந்தை.. கல்நெஞ்சம் கொண்ட தாயின் கொடூர செயல்..!ராஜஸ்தான் மாநிலம், பில்வாரா மாவட்டத்தில், உதடுகள் ஒட்டப்பட்டு, வாயில் கல் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், 19 நாட்களே ஆன பச்சிளங்குழந்தை காட்டில் கைவிடப்பட்ட கொடூர சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

