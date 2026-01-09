அமித்ஷாவை அடுத்து நயினார் நாகேந்திரனை சந்திக்கும் ஈபிஎஸ்.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தையா?
தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்தில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று சந்திப்பு நடக்கிறது.
கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லி சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்துப் பேசியிருந்தார். அந்த சந்திப்பின் தொடர்ச்சியாகவே இன்றைய ஆலோசனையும் பார்க்கப்படுகிறது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான கூட்டணி கணக்குகள் மற்றும் தொகுதி பங்கீடுகள் குறித்து இந்த சந்திப்பில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் என அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, தென் மாவட்டங்களில் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கான செல்வாக்கு மற்றும் தேர்தல் வியூகங்கள் குறித்து இருவரும் ஆலோசிக்கவுள்ளனர்.
பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகைக்கு முன்பாக, கூட்டணி கட்சிகளுக்கிடையிலான சுமுகமான உறவை உறுதிப்படுத்தவே இந்த அவசர சந்திப்பு நிகழ இருப்பதாகவும், இந்த தொடர் சந்திப்புகள் தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய கூட்டணியின் உருவாக்கத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளன.
Edited by Siva