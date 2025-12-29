திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
Written By Siva

தவெக கூட்டணியில் பாமக, தேமுதிக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு இல்லையா? ஏன்?

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக நடிகர் விஜய் களம் இறங்கியுள்ள நிலையில், பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் தவெக கூட்டணியில் இணையுமா என்ற கேள்வி அரசியல் அரங்கில் விவாத பொருளாகியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த கட்சிகள் தவெகவுடன் இணைவதில் சில முக்கிய முட்டுக்கட்டைகள் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது.
 
முதலாவதாக, தொகுதி பங்கீடு மற்றும் 'முதலமைச்சர் வேட்பாளர்' என்பதில் சிக்கல் உள்ளது. பாமக தாராளமான தொகுதிகளை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உள்ளது. விஜய் தன்னை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்துவதால், அன்புமணி ராமதாஸை முன்னிறுத்தும் பாமகவுக்கு இதில் உடன்பாடு ஏற்படுவது கடினம். இரண்டாவதாக, தேமுதிக தனது வாக்கு வங்கி சரிந்துள்ள நிலையில், ஒரு நிலையான மற்றும் பெரிய கூட்டணியையே அதாவது திமுக அல்லது அதிமுக கூட்டணியை எதிர்பார்க்கிறது.
 
விஜய் 'ஊழலற்ற அரசியல்' மற்றும் 'பழைய அரசியல் முகங்களுக்கு மாற்றாக' தன்னை சித்திரிக்க விரும்புவதால், ஏற்கனவே பல கூட்டணிகளில் அங்கம் வகித்த கட்சிகளை சேர்ப்பது தனது பிம்பத்தை பாதிக்கும் என அவர் கருத வாய்ப்புள்ளது. 
 
மேலும், பாமக போன்ற கட்சிகள் கொண்டுள்ள சாதிய அடையாளங்கள் விஜய்யின் 'சமத்துவ அரசியல்' கொள்கைக்கு முரணாக அமையலாம் என்பதும் ஒரு காரணமாக கூறப்படுகிறது. இதனால், ஆரம்பகட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தாலும், அதிகாரப்பூர்வ கூட்டணி அமைவதில் இன்னும் இழுபறியே நீடிக்கிறது.
 
Edited by Siva

