வெள்ளி, 1 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: வெள்ளி, 1 மே 2026 (14:01 IST)

காசு கொடுக்கலனா கேஸ் போடுவேன்!. பெசண்ட் நகரில் பெண்ணை மிரட்டிய காவலர் கைது!..

மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் காவல் அதிகாரிகளே சில சமயம் பெண்களிடம் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறி நடக்கும் சம்பவம் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது.  கடந்த 29ம் தேதி
21 வயது இளம் பெண் ஒருவர் தனது ஆண் நண்பரோடு சென்னை பெசன்ட் நகர் 33வது கிராஸ் தெருவில் காரில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த வழியாக வந்த காவல் அதிகாரி ஒருவர் ‘காருக்குள் என்ன செய்கிறீர்கள்/’ என கேட்டு அவர்கள் இருவரையும் மிரட்டியுள்ளார்.

அதோடு ‘பெற்றோருக்கு தகவல் சொல்லக்கூடாது என்றால் எனக்கு 8 ஆயிரம் பணம் வேண்டும்’ என அவர் மிரட்ட பயந்து போன அந்த இளம் பெண்ணின் ஆண் நண்பர் அருகில் இருந்து ஏடிஎம்முக்கு பணம் எடுக்க சென்றிருக்கிறார்.. அப்போது தனியாக இருந்த அந்த பெண்ணிடம் அந்த காவல் அதிகாரி பாலியல் ரீதியாக பேசியதோடு பாலியல் தொல்லையும் கொடுத்ததாக தெரிகிறது. ‘இதையும் வெளியே சொன்னால் குடும்பத்திடம் கூறிவிடுவேன்’ எனவும் மிரட்டியிருக்கிறார்..

அதன்பின் அப்பெண்ணின் ஆண் நண்பரிடம் 8000 பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு அவர் அங்கிருந்து சென்று விட்டார். இதையடுத்து அந்த பெண் நேற்று சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலையத்தில் இதுபற்றி புகார் அளித்தார். போலீசாரின் விசாரணையில் ஜோசப் என்கிற காவலர் இந்த காரியத்தை செய்தது தெரிய வந்தது. தற்போது ஜோசப் நெல்லையில் உயர் காவல் அதிகாரி வீட்டில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுருந்தது தெரியவந்தது. தற்பொழுது போலீசர் அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com