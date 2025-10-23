வழக்கு பதியாமல் கட்டப் பஞ்சாயத்து செய்வ்தா? காவல்துறைக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை கண்டனம்..!

வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
Last Updated : வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (14:11 IST)

கந்துவட்டி புகார் தொடர்பாக, வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் இருதரப்பினரையும் அழைத்து சமரசம் செய்ய முயற்சிப்பது 'கட்டப் பஞ்சாயத்து' நடத்துவதற்கு சமம் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை நீதிபதி புகழேந்தி தலைமையிலான அமர்வு கண்டித்துள்ளது.
 
மதுரையை சேர்ந்த சோமசுந்தரம் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், கடனை வட்டியுடன் திருப்பி செலுத்திய பிறகும் கூடுதல் வட்டி கேட்டு துன்புறுத்துவதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார். மேலும், உரிய ஆதாரங்களுடன் புகார் அளித்தும் தல்லாகுளம் காவல்துறை வழக்கு பதியவில்லை என்று மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
 
இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள், புகார் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த பிறகே விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்தனர். மேலும், வெளிப்படையான குற்றங்கள் தொடர்பான புகார்களுக்கு உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும், சில வழக்குகளில் வழக்குப்பதிவு செய்வதற்கு முன் விசாரணை தேவைப்பட்டால் துணை கண்காணிப்பாளரிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.
 
வங்கக்கடலில் மீண்டும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்!தற்போது நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவிழந்துள்ள நிலையில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி நாளை உருவாக உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கணவர் சரியாக சம்பாதிக்கவில்லை.. 2வது கணவரையும் விவாகரத்து செய்ய முடிவு செய்த பெண்..!சமூக ஊடகங்கள் நிர்ணயிக்கும் யதார்த்தமற்ற ஆடம்பர வாழ்க்கை எதிர்பார்ப்புகளால், தன் கணவரை விவாகரத்து செய்ய துடிக்கும் உறவினர் பற்றிய செய்தி ரெட்டிட் தளத்தில் ஒரு விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தீவிரமான புற்றுநோயால் காலமான தனது தந்தையின் துயரமான போராட்டத்தை பற்றி மகன் ஒருவர் ரெட்டிட் தளத்தில் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 62 வயது நபர்.. நீதிமன்றத்திற்கு செல்லும் வழியில் தற்கொலை..!ஆந்திராவின் காக்கிநாடா மாவட்டத்தில் 13 வயது சிறுமியை பாலியல்ரீதியாக தாக்கியதாக கைது செய்யப்பட்ட 62 வயது நபர், காவல் காவலில் இருந்தபோது தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

தீபாவளிக்கு அறிமுகமான கார்பைடு கன் ஏற்படுத்திய விபத்து: 14 சிறுவர்கள் பார்வை இழப்பு..!இந்த தீபாவளிக்கு அறிமுகமான 'கார்பைடு கன்' அல்லது 'தேசி பட்டாசு கன்' என்ற அபாயகரமான சாதனம் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும், மத்திய பிரதேச மாநிலம் முழுவதும் 122-க்கும் மேற்பட்ட சிறுவர்கள் கடுமையான கண் காயங்களுடன் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 14 குழந்தைகள் நிரந்தரமாக பார்வையை இழந்துள்ளனர் என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கும் தகவல்.

