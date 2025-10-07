செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (11:15 IST)

நயினார் நாகேந்திரன் சுற்றுப்பயணத்திற்கு அனுமதி.. என்னென்ன நிபந்தனைகள்?

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மாநிலம் தழுவிய பிரசார சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். இந்த பயணத்திற்கு தமிழகக் காவல்துறை நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
 
நயினார் நாகேந்திரனின் பிரசாரம் வரும் அக்டோபர் 12-ஆம் தேதி மதுரையில் தொடங்குகிறது. இதில் பா.ஜ.க.வின் தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா பங்கேற்று பிரசாரத்தைத் தொடங்கி வைக்கிறார். இந்த பயணத்தின்போது, நயினார் நாகேந்திரன் கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்களை சந்திப்பதுடன், மத்திய அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்கிறார். சில மத்திய அமைச்சர்களும் இதில் கலந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
பிரசாரக் கூட்டங்களுக்கு காவல்துறை சில முக்கிய நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது: கர்ப்பிணிகளும் குழந்தைகளும் கூட்டங்களில் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மக்கள் கூடும் இடங்களில் கட்டாயம் குடிநீர் வசதி செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த நிபந்தனைகளுடன் நயினார் நாகேந்திரனின் பிரசாரம் விரைவில் தொடங்க உள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran
 

தலைமை நீதிபதி மீது செருப்பு வீசியதில் எந்த வருத்தமும் இல்லை: வழக்கறிஞர் ராகேஷ் கிஷோர்

தலைமை நீதிபதி மீது செருப்பு வீசியதில் எந்த வருத்தமும் இல்லை: வழக்கறிஞர் ராகேஷ் கிஷோர்உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாயை நோக்கி காலணியை வீச முயன்ற வழக்கில், வழக்கறிஞர் ராகேஷ் கிஷோர் தான் செய்த செயலுக்காக எந்த வருத்தமும் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த தாக்குதல் முயற்சிக்கு தன்னைக் "கடவுள்தான் தூண்டினார்" என்றும் அவர் கூறியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2வது நாளாக ஏற்றத்தில் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!

2வது நாளாக ஏற்றத்தில் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!இந்திய பங்குச்சந்தை நேற்று வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கட்கிழமை ஏற்றத்தில் இருந்த நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளாகவும் உயர்வில் வர்த்தகமாகி வருவது முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பசுமைப் பட்டாசுகளுக்கு அனுமதி கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு! டெல்லி முதல்வர் முடிவு..!

பசுமைப் பட்டாசுகளுக்கு அனுமதி கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு! டெல்லி முதல்வர் முடிவு..!இந்தியப் பண்பாட்டில் தீபாவளி மிக முக்கியமானது என்று குறிப்பிட்ட டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா, வரவிருக்கும் பண்டிகையை முன்னிட்டு டெல்லியில் பசுமை பட்டாசுகளை பயன்படுத்த அனுமதி கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் டெல்லி அரசு மனு தாக்கல் செய்யவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

ஒடிசா பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் பிதாபாஷ் பாண்டா சுட்டுக் கொலை! காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்..!

ஒடிசா பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் பிதாபாஷ் பாண்டா சுட்டுக் கொலை! காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்..!ஒடிசாவில் பா.ஜ.க.வின் மூத்த தலைவரும், பிரபல வழக்கறிஞருமான பிதாபாஷ் பாண்டா அவரது பிரம்மநகர் இல்லத்திற்கு வெளியே அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

தங்கம் விலை இன்றும் உயர்வு.. ரூ.90,000ஐ நெருங்கிவிட்டது இம்மாதத்திற்குள் ரூ.1 லட்சத்தை தொட்டுவிடுமா?

தங்கம் விலை இன்றும் உயர்வு.. ரூ.90,000ஐ நெருங்கிவிட்டது இம்மாதத்திற்குள் ரூ.1 லட்சத்தை தொட்டுவிடுமா?தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.11,000-ஐத் தாண்டிய என்பதை பார்த்தோம். இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.90,000-ஐ நெருங்கி உள்ளது. இது நகை பிரியர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

