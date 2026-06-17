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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (08:07 IST)

திருச்சி சூர்யா, முக்தார் மீது குண்டாஸ்!.. சென்னை காவல் ஆணையர் அதிரடி..

mukthar
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (08:07 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (08:10 IST)
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பாஜக முன்னால் நிர்வாகி திருச்சி சூர்யா மற்றும் ஊடகவியலாளர் முத்தார் இருவரும் கடந்த பல வருடங்களாகவே வாய்க்கு வந்ததையெல்லாம் ஊடகங்களில் பேசி வந்தார்கள்.
எந்தவித அடிப்படை ஆதாரமும் இன்றி பலரை பற்றியும் அவதூறாக பேசிவந்தார் திருச்சி சூர்யா. ஒருபக்கம் பிரபலங்களை தனது ஸ்டுடியோக்கு வரவழைத்து அவர்களை தர்ம சங்கடத்திற்கு ஆளாக்கும்படி கேள்விகளை கேட்டு முகம் சுளிக்க வைத்தார் மூக்தார்.

இவர்கள் இருவரையும் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் திட்டி வந்தனர். இந்த நிலையில்தான் சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழ்நாடு பாஜக நிர்வாகி அலிஷா அப்துல்லா முக்தார் மற்றும் திருச்சி சூர்யா ஆகிய இரண்டு பேரின் மீதும் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்..

தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையுடன் தான் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படத்தை மிகவும் தரக்குறைவாக அவர்கள் இருவரும் விமர்சித்ததாக கூறியிருந்தார்.
இதில், திருச்சி சூர்யா உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டார். கைதிலிருந்து தப்பிக்க நினைத்த முக்தார் தலைமறைவானார்.

அதன்பின், கர்நாடகாவில் பதுங்கியிருந்த முக்தாரை போலீசார் கைது செய்தனர். தற்போது இருவரும் சிறையில் இருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் முக்தர், திருச்சி சூர்யா ஆகிய இரண்டு பேரின் மீதும் குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாய்ந்திருக்கிறது. இதற்கான உத்தரவு சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் பிறப்பித்திருக்கிறார். பெண்கள் குறித்து அவதூறு பரப்பி வந்ததால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. போலீசாரின் இந்த நடவடிக்கையை பலரும் வரவேற்றிருக்கிறார்கள்.
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பாலகிருஷ்ணன்

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