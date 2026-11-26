அரசியலில் ஓய்வு என்பது என்ன ஆச்சு? புதிய அமைப்பை தொடங்கும் டாக்டர் ராமதாஸ்?
தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கிய திருப்பமாக, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் 'தமிழ் மீட்பு இயக்கம்' என்ற புதிய இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளார். கடந்த ஜூலை மாதம் அரசியல் செயல்பாடுகளில் இருந்து ஒதுங்குவதாக அறிவித்திருந்த நிலையில், நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு தைலாபுரம் தோட்டத்தில் கடந்த 22-ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தின் மூலம் அவர் மீண்டும் பொதுவெளியில் தீவிரமாக களமிறங்கியுள்ளார்.
கல்வி, வழிபாடு, நீதிமன்றம் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் பெயர் பலகைகளில் தமிழை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதே இந்த இயக்கத்தின் முதன்மை நோக்கமாக கூறப்படுகிறது. தாய்மொழி உரிமையை மீட்டெடுக்கும் நோக்கில் இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக ராமதாஸ் தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இருப்பினும், பாமகவில் நிலவிய உட்கட்சிப் பூசல் மற்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் உடனான கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு பிறகு இந்த நகர்வு எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், இது வெறும் மொழி சார்ந்த இயக்கமா அல்லது புதிய அரசியல் வியூகத்தின் தொடக்கமா என்ற விவாதம் அரசியல் பார்வையாளர்களிடையே எழுந்துள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஆட்சி நடத்தி வரும் இன்றைய அரசியல் சூழலில், ராமதாஸின் இந்த புதிய இயக்கம் தமிழக அரசியல் களத்தில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும்.