புதன், 29 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 29 ஏப்ரல் 2026 (15:23 IST)

உத்தரபிரதேசத்திற்கு எதிராக திமுக செயல்படுகிறது.. கங்கா விரைவு சாலையை திறந்து வைத்த பிரதமர் பேச்சு..!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஹர்தோயில் நடைபெற்ற விழாவில், கங்கா விரைவு சாலையை தொடங்கி வைத்துப் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எதிர்க்கட்சிகளான திமுக மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். 
 
உத்தரப் பிரதேசத்திற்கு அதிக தொகுதிகள் கிடைப்பதை தடுக்கும் வகையில் திமுக செயல்பட்டு வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், சமாஜ்வாதி கட்சி வளர்ச்சிக்கு எதிரானது மட்டுமல்லாமல், பெண்களுக்கு எதிரான முகத்தையும் கொண்டுள்ளதாக அவர் சாடினார். 
 
அண்மையில் காங்கிரஸ் மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சிகளின் செயல்பாடுகள் மூலம் இது மீண்டும் நிரூபணமானதாக அவர் தெரிவித்தார். மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால், 2029 முதல் நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றங்களிலும் பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கும். 
 
ஆண்களின் இடத்தை குறைக்காமலேயே பெண்கள் அதிக அளவில் அதிகாரத்திற்கு வந்திருப்பார்கள், ஆனால் சமாஜ்வாதி கட்சி இதற்கு எதிராக வாக்களித்ததை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
வாரிசு அரசியல் மற்றும் சாதிய அரசியலில் இருந்து சமாஜ்வாதி கட்சியால் ஒருபோதும் வெளியே வர முடியாது என்றும், அவர்கள் எப்போதும் வளர்ச்சிக்கு எதிரான அரசியலையே முன்னெடுப்பார்கள் என்றும் பிரதமர் மோடி எச்சரித்தார். எனவே, சமாஜ்வாதி கட்சி மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளிடம் உத்தரப் பிரதேச மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என அவர் அறிவுறுத்தினார்.
 
Edited by Siva

கையொப்பமிட தலைமையாசிரியர்கள் இல்லை.. ஆசிரியர்கள் ஏப்ரல் மாத ஊதியம் பெறுவதில் சிக்கலா?

கையொப்பமிட தலைமையாசிரியர்கள் இல்லை.. ஆசிரியர்கள் ஏப்ரல் மாத ஊதியம் பெறுவதில் சிக்கலா?தமிழகத்தில் கல்வித்துறை எடுத்துள்ள ஒரு புதிய முடிவினால், ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் இந்த மாதம் ஊதியம் பெற முடியாத இக்கட்டான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இன்று கொடைக்கானலில் இருந்து சென்னை திரும்பும் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. எக்சிட் போல் வெளியான பின் ஆலோசனையா?

இன்று கொடைக்கானலில் இருந்து சென்னை திரும்பும் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. எக்சிட் போல் வெளியான பின் ஆலோசனையா?தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் பிற மாநிலத் தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அரசியல் களம் மிகுந்த விறுவிறுப்புடன் காணப்படுகிறது. தீவிரத் தேர்தல் பரப்புரைகளை முடித்துவிட்டு கொடைக்கானலில் குடும்பத்துடன் ஓய்வெடுத்து வந்த தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், இன்று (ஏப்ரல் 29) அங்கிருந்து சென்னைக்குப் புறப்பட்டார். கொடைக்கானலில் தங்கியிருந்தபோது அவர் தினமும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு பொதுமக்களுடன் சகஜமாக உரையாடியதுடன், அவர்களுடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தார். இன்று கிளம்பும்போதும் பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்ட அவரை திமுக தொண்டர்கள் உற்சாகமாக வழி அனுப்பி வைத்தனர்.

மேற்கு வங்க தேர்தல் கண்காணிப்பாளரை நீக்க வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவசர மனு தாக்கல்..!

மேற்கு வங்க தேர்தல் கண்காணிப்பாளரை நீக்க வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவசர மனு தாக்கல்..!மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தல் களத்தில் புதிய திருப்பமாக, "சிங்கம்" புகழ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அஜய் பால் சர்மாவை தேர்தல் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எக்சிட்போல் முடிவுகளை எத்தனை மணிக்கு வெளியிட வேண்டும்: எச்சரிக்கை செய்த தேர்தல் ஆணையம்.!

எக்சிட்போல் முடிவுகளை எத்தனை மணிக்கு வெளியிட வேண்டும்: எச்சரிக்கை செய்த தேர்தல் ஆணையம்.!தமிழக தேர்தல் களம் தற்போது உச்சகட்டப் பரபரப்பை எட்டியுள்ள நிலையில், வாக்குப்பதிவுக்கு பிந்தையக் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடுவது தொடர்பாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மிகத் தெளிவான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.

அனைத்து இந்துக்களும் பாஜகவுக்கு வாக்களித்து வருகின்றனர்.. மேற்கு வங்க பாஜக தலைவர்..!

அனைத்து இந்துக்களும் பாஜகவுக்கு வாக்களித்து வருகின்றனர்.. மேற்கு வங்க பாஜக தலைவர்..!மேற்கு வங்கத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் மற்றும் இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு குறித்த பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

