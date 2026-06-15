  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. plus two girl fell in well and died in avinasi
Written By
Last Modified: Monday, 15 June 2026 (11:26 IST)

அப்பாவின் தற்கொலையை தடுக்க சென்று கிணற்றில் விழுந்த மாணவி உயிரிழப்பு!..

avinasi
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (11:26 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (11:51 IST)
google-news
திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி பகுதியில் வசித்து வருபவர் ரவிச்சந்திரன்(45). இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் இருக்கிறார்கள். அதில் மூத்தவர் ரித்திகா(17). இவர் 12ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். ரவிச்சந்திரனுக்கு அடிக்கடி மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்துள்ளது. இது தொடர்பாக கணவன் மனைவியிடையே அடிக்கடி தகராறும் ஏற்பட்டு வந்துள்ளது..

இந்நிலையில் கடந்த 13ம் தேதி ரவிச்சந்திரன் வழக்கம் போல் மது அருந்துவிட்டு இரவு வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். அப்போது அவருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் இடையே தகராறு எழுந்துள்ளது/ அப்போது ‘நான் கிணற்றில் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போகிறேன்’ என்று கூறி வீட்டின் அருகில் இருந்த 100 அடி ஆழ கிணற்றை நோக்கி ரவிச்சந்திரன் ஓடியிருக்கிறார்.

அப்போது அவரை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அவரின் மனைவி மற்றும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் பின்னாலேயே ஓடியிருக்கிறார்கள். அப்போது தந்தை ரவிச்சந்திரன் தடுத்து நிறுத்த ரித்திகா கிணற்றின் அருகில் சென்ற்போது அவர் கால் தவறி கிணற்றில் விழுந்தார். அதில் நீரில் மூழ்கி அவர் உயிரிழந்தார்.

அதன் பின் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் பல மணி நேரம் போராடி ரித்திகாவின் உடலை மேலே எடுத்து வந்திருக்கிறார்கள்.. இந்த சம்பவம் அந்த பகுதில் வசிக்கும் மக்களிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..

கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் மூன்று வயது குழந்தை சமூக விரோதிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, முட்புதரில் வீசப்பட்டதாக கூறப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

எல்லாரையும் கட்சியை விட்டு நீக்குறது ஹிஸ்ட்ரியா?!.. பழனிச்சாமிக்கு சி.விஜயபாஸ்கர் எதிர்ப்பு!..

எல்லாரையும் கட்சியை விட்டு நீக்குறது ஹிஸ்ட்ரியா?!.. பழனிச்சாமிக்கு சி.விஜயபாஸ்கர் எதிர்ப்பு!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது.

ஒரு எழுத்து மாறாம அப்படியே காப்பி பேஸ்ட்.. கனவு காணுவது கூட சொந்தமா கிடையாதா?

ஒரு எழுத்து மாறாம அப்படியே காப்பி பேஸ்ட்.. கனவு காணுவது கூட சொந்தமா கிடையாதா?சமூக ஊடகங்களில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட இருப்பதாக பரவும் ஒரு தகவல், எந்தவொரு எழுத்துப் பிழையும் மாறாமல் அப்படியே பல கணக்குகளில் 'காப்பி பேஸ்ட்' செய்யப்பட்டுப் பகிரப்பட்டு வரும் வினோதமான நிகழ்வு தற்பொழுது அம்பலமாகியுள்ளது.

மற்ற கட்சியினர் தவெகவில் இணைவது பலமா?. தலைவலியா?.. தவெகவுக்கு உள்ள சவால்...

மற்ற கட்சியினர் தவெகவில் இணைவது பலமா?. தலைவலியா?.. தவெகவுக்கு உள்ள சவால்...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது.

தவெகவுக்கு தாவும் அதிமுகவினர்!.. அப்செட்டில் தவெகவினர்!.. நடப்பது என்ன?!...

தவெகவுக்கு தாவும் அதிமுகவினர்!.. அப்செட்டில் தவெகவினர்!.. நடப்பது என்ன?!...அரசியலில் இருப்பவர்கள் எப்போதும் ஒரு ஆதாயத்தை நம்பித்தான் இருப்பார்கள்.