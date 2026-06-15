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அப்பாவின் தற்கொலையை தடுக்க சென்று கிணற்றில் விழுந்த மாணவி உயிரிழப்பு!..
திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி பகுதியில் வசித்து வருபவர் ரவிச்சந்திரன்(45). இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் இருக்கிறார்கள். அதில் மூத்தவர் ரித்திகா(17). இவர் 12ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். ரவிச்சந்திரனுக்கு அடிக்கடி மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்துள்ளது. இது தொடர்பாக கணவன் மனைவியிடையே அடிக்கடி தகராறும் ஏற்பட்டு வந்துள்ளது..
இந்நிலையில் கடந்த 13ம் தேதி ரவிச்சந்திரன் வழக்கம் போல் மது அருந்துவிட்டு இரவு வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். அப்போது அவருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் இடையே தகராறு எழுந்துள்ளது/ அப்போது ‘நான் கிணற்றில் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போகிறேன்’ என்று கூறி வீட்டின் அருகில் இருந்த 100 அடி ஆழ கிணற்றை நோக்கி ரவிச்சந்திரன் ஓடியிருக்கிறார்.
அப்போது அவரை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அவரின் மனைவி மற்றும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் பின்னாலேயே ஓடியிருக்கிறார்கள். அப்போது தந்தை ரவிச்சந்திரன் தடுத்து நிறுத்த ரித்திகா கிணற்றின் அருகில் சென்ற்போது அவர் கால் தவறி கிணற்றில் விழுந்தார். அதில் நீரில் மூழ்கி அவர் உயிரிழந்தார்.
அதன் பின் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் பல மணி நேரம் போராடி ரித்திகாவின் உடலை மேலே எடுத்து வந்திருக்கிறார்கள்.. இந்த சம்பவம் அந்த பகுதில் வசிக்கும் மக்களிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இந்நிலையில் கடந்த 13ம் தேதி ரவிச்சந்திரன் வழக்கம் போல் மது அருந்துவிட்டு இரவு வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். அப்போது அவருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் இடையே தகராறு எழுந்துள்ளது/ அப்போது ‘நான் கிணற்றில் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போகிறேன்’ என்று கூறி வீட்டின் அருகில் இருந்த 100 அடி ஆழ கிணற்றை நோக்கி ரவிச்சந்திரன் ஓடியிருக்கிறார்.
அப்போது அவரை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அவரின் மனைவி மற்றும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் பின்னாலேயே ஓடியிருக்கிறார்கள். அப்போது தந்தை ரவிச்சந்திரன் தடுத்து நிறுத்த ரித்திகா கிணற்றின் அருகில் சென்ற்போது அவர் கால் தவறி கிணற்றில் விழுந்தார். அதில் நீரில் மூழ்கி அவர் உயிரிழந்தார்.
கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் மூன்று வயது குழந்தை சமூக விரோதிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, முட்புதரில் வீசப்பட்டதாக கூறப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.