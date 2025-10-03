வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (12:06 IST)

கரூர் துயர சம்பவம் விவகாரம் சிபிஐ விசாரணைக்கு செல்கிறதா? நீதிபதிகள் தீவிர விசாரணை..!

TVK Vijay karur
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் பொதுக்கூட்டத்தின்போது கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரைக் கிளையில் இன்று விசாரணை நடைபெற்றது. இந்த வழக்கை சி.பி.ஐ. விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரியும், இதுபோன்ற அரசியல் கூட்டங்களுக்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்கக் கோரியும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல வழக்குகள் நீதிபதிகள் தண்டபாணி மற்றும் ஜோதிராமன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தன.
 
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் ஏற்பட்ட துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக மொத்தம் 7 பொதுநல வழக்குகள் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.  நீதிபதிகள் தண்டபாணி மற்றும் ஜோதிராமன் ஆகியோர் இந்த ஏழு பொதுநல வழக்குகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விசாரிக்கப்படும் என அறிவித்தனர். மற்ற வழக்குகளை விசாரித்த பிறகு, இறுதியில் இந்த வழக்குகளை எடுத்துக்கொள்வதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
 
முக்கியமாக, அரசியல் கூட்டங்களுக்குப் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்கக் கோரும் மனுக்கள் முதலில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றும் நீதிபதிகள் அறிவித்தனர்.

கரூர் துயர சம்பவம்: சி.ஆர்.பி .எப்., அதிகாரிகளிடம் அறிக்கை கேட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்..!

கரூர் துயர சம்பவம்: சி.ஆர்.பி .எப்., அதிகாரிகளிடம் அறிக்கை கேட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் வருகையின்போது கரூரில் நடந்த துயர சம்பவம் குறித்து சி.ஆர்.பி.எஃப். அதிகாரிகளிடம் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அறிக்கை கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

காஸா அமைதி ஒப்பந்தத்தில் இந்திய பிரதமர் மோடிக்கும் பங்கு உண்டு: அமெரிக்கா அறிவிப்பு

காஸா அமைதி ஒப்பந்தத்தில் இந்திய பிரதமர் மோடிக்கும் பங்கு உண்டு: அமெரிக்கா அறிவிப்புகாஸாவில் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட சமீபத்திய அமைதி ஒப்பந்தத்தில், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உட்பட சர்வதேச அளவில் பல தலைவர்களின் பங்களிப்பு இருந்தது என்று அமெரிக்க அதிபர் மாளிகையான வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டு மேல அக்கறை இருந்தா பாஜகவோட சேராதீங்க! - விஜய்க்கு முதல்வர் சூசக அறிவுரை?

தமிழ்நாட்டு மேல அக்கறை இருந்தா பாஜகவோட சேராதீங்க! - விஜய்க்கு முதல்வர் சூசக அறிவுரை?கரூரில் ஏற்பட்ட அசம்பாவிதத்தை தொடர்ந்து தவெக, பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்கப்போவதாக பேசிக் கொள்ளப்படும் நிலையில் அதுகுறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சூசகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

டெஸ்லா காரில் சென்றதால் தான் கல்லூரி மாணவி இறந்தாரா? பெற்றோர் வழக்கால் பரபரப்பு..!

டெஸ்லா காரில் சென்றதால் தான் கல்லூரி மாணவி இறந்தாரா? பெற்றோர் வழக்கால் பரபரப்பு..!கனடா கல்லூரி மாணவி ஒருவர் டெஸ்லா கார் விபத்தின்போது, காரின் கதவுகளை திறக்க முடியாமல் தீயில் சிக்கி உயிரிழந்ததற்கு, கார் வடிவமைப்பில் உள்ள குறைபாடே காரணம் என அவரது பெற்றோர் வழக்கு தொடுத்துள்ளனர்.

இப்படி செய்வது ரொம்ப தப்பு.. அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதிய பினராயி விஜயன்..!

இப்படி செய்வது ரொம்ப தப்பு.. அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதிய பினராயி விஜயன்..!புதுடெல்லியில் மலையாள மாணவர்கள் இருவரை காவல்துறை அதிகாரிகள் தாக்கியதாக கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பாக உயர்மட்ட விசாரணைக்கு உத்தரவிட கோரி, கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

