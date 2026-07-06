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சென்னையில் உருவாகும் மாபெரும் கிண்டி சுற்றுச்சூழல் பூங்கா: முதற்கட்டப் பணிகள் தீவிரம்!

கிண்டி சுற்றுச்சூழல் பூங்கா
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (12:55 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (12:47 IST)
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சென்னை கிண்டியில் உள்ள பழைய ரேஸ்கோர்ஸ் மைதான  வளாகத்தில், தமிழக அரசு சார்பில் அமைக்கப்பட்டு வரும் பிரம்மாண்ட 'கிண்டி சுற்றுச்சூழல் பூங்கா'வின் முதற்கட்டப் பணிகள் தற்போது வேகம் எடுத்து, வடிவம் பெற தொடங்கியுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக 118 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமையவிருக்கும் இந்தப் பூங்கா, முழுமையாக நிறைவடையும் போது தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய நகர்ப்புறப் பூங்காவாக உருவெடுக்கும்.
 
நெரிசலான சென்னை மாநகரத்தின் மையப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ஒரு சிறந்த 'நுரையீரலாக'வும், சுற்றுச்சூழல் புகலிடமாகவும் இந்தப் பூங்கா அமையவுள்ளது. இதில் அதிநவீன நடைபாதைகள், மிதிவண்டிப் பாதைகள், குழந்தைகள் விளையாடும் இடங்கள், அடர்ந்த மரங்களைக் கொண்ட பசுமைப் பகுதிகள் மற்றும் நீர்நிலைகள் ஆகியவை திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
 
மாநகரத்தின் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையைப் பாதுகாக்கவும், கான்கிரீட் காடாக மாறிவரும் நகர்ப்புற சூழலில் மக்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியான பொழுதுபோக்கு இடமாக மாற்றவும் இந்த மாபெரும் பூங்கா வழிவகுக்கும். முதற்கட்டப் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருவதால், விரைவில் நகரின் முக்கிய அடையாளமாக இது மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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