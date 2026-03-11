புதன், 11 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 11 மார்ச் 2026 (16:40 IST)

கார்த்திக் சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகத்தில் குண்டுவீச்சு.. திமுக அரசுக்கு அன்புமணி, செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..

Karthi Chidambaram
சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் காரைக்குடி அலுவலகம் மீது நேற்று நள்ளிரவு மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். 
 
காரைக்குடி சுப்பிரமணியபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் மற்றும் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் அலுவலகத்தில் இன்று காலை ஊழியர்கள் பணிக்கு வந்தபோது, பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டு கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
 
தகவலறிந்து காரைக்குடி எம்.எல்.ஏ மாங்குடி மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து விசாரணை நடத்தினர். அலுவலகத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் மர்ம நபர்களால் உடைக்கப்பட்டுள்ளதால், அப்பகுதியில் உள்ள மற்ற கட்டடங்களில் உள்ள காட்சிகளை காவல்துறை ஆய்வு செய்து வருகிறது. 
 
இந்த சம்பவத்திற்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையே, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், "கூட்டணி கட்சி எம்பி அலுவலகத்திற்கே பாதுகாப்பு வழங்க திமுக அரசு தவறிவிட்டது" என விமர்சித்துள்ளார். 
 
காரைக்குடி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து குற்றவாளிகளை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

சென்னையில் இன்று முதல் கண்டக்டர் இல்லாத சொகுசி ஏசி பேருந்து.. கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னையில் இன்று முதல் கண்டக்டர் இல்லாத சொகுசி ஏசி பேருந்து.. கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் பொது போக்குவரத்து சேவையை மேம்படுத்தும் நோக்கில், 'பிரீமியம்' மின்சார பேருந்து சேவையை இன்று அறிமுகம் செய்துள்ளது.

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு போறது தற்கொலைக்கு சமம்!.. விஜயை தடுக்கும் ஜான் ஆரோக்யசாமி..

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு போறது தற்கொலைக்கு சமம்!.. விஜயை தடுக்கும் ஜான் ஆரோக்யசாமி..தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.

நல்லாருந்த குடும்பத்த பிரிச்சதே திமுகதான்!. அன்புமணி ராமதாஸ் பகீர்!..

நல்லாருந்த குடும்பத்த பிரிச்சதே திமுகதான்!. அன்புமணி ராமதாஸ் பகீர்!..பாமக கட்சியை தொடங்கியவர் மருத்துவர் ராமதாஸ். அவருக்கு பின் அவரின் மகன் அன்புமணி பாமகவில் முக்கிய பொறுப்புக்கு வந்தார்.

ஹெட்போன் அணியாமல் சத்தமாக வீடியோ பார்த்த பெண்.. நடுவழியில் விமானத்தில் இருந்து இறக்கிவிடப்பட்டதால் பரபரப்பு..!

ஹெட்போன் அணியாமல் சத்தமாக வீடியோ பார்த்த பெண்.. நடுவழியில் விமானத்தில் இருந்து இறக்கிவிடப்பட்டதால் பரபரப்பு..!அமெரிக்க ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் சக பயணிகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில், ஹெட்போன் அணியாமல் சத்தமாக வீடியோ பார்த்த பெண் ஒருவர் பாதியிலேயே இறக்கிவிடப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சாலை பள்ளத்தில் ஏறி இறங்கிய ஆம்புலன்ஸ்.. மூளைச்சாவு அடைந்த பெண் உயிர் பிழைத்த அதிசயம்..!

சாலை பள்ளத்தில் ஏறி இறங்கிய ஆம்புலன்ஸ்.. மூளைச்சாவு அடைந்த பெண் உயிர் பிழைத்த அதிசயம்..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில், மருத்துவர்களால் மூளைச் சாவு அடைந்துவிட்டதாக கூறப்பட்ட பெண் ஒருவர், ஆம்புலன்ஸ் பள்ளத்தில் ஏறி இறங்கிய அதிர்ச்சியில் உயிர் பிழைத்த அதிசயம் நிகழ்ந்துள்ளது.

