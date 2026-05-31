  4. Perungalathur Lake Restored to Its Glory: TVK's Environmental Vision Outshines DMK's Neglect
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (10:19 IST)

இதுதான் மாற்றம்.. பல ஆண்டுகளாக தூர்வாறாத பெருங்குளத்தூர் ஏரியின் இன்றைய நிலை...!

பெருங்களத்தூர் ஏரி
சென்னை புறநகர் பகுதியான பெருங்களத்தூர் ஏரி தற்பொழுது முழுமையாக சுத்தம் செய்யப்பட்டு, புதுப்பொலிவுடன் காட்சியளிக்கிறது. 
 
பல வருடங்களாக ஆகாயத்தாமரைகளும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் நிறைந்து மாசடைந்து கிடந்த இந்த ஏரி, தற்பொழுது தூர்வாரப்பட்டு ஆழப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏரியை சுற்றிலும் தூய்மைப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கரைகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் என அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
 
பெருங்களத்தூர் ஏரியின் இந்த தூய்மை பணியை தொடர்ந்து, தமிழகத்தின் நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு குறித்த அரசியல் விவாதங்கள் தற்பொழுது சூடுபிடித்துள்ளன. கடந்த காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆறு, ஏரி, குளம் போன்ற முக்கிய நீர்நிலைகளை மேம்படுத்துவதிலோ அல்லது தூர்வாருவதிலோ திமுக அரசு போதிய அக்கறை காட்டவில்லை என்றும், இயற்கை வளங்கள் பல இடங்களில் பாழாக கைவிடப்பட்டன என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
 
இந்த சூழலில், இயற்கையையும் சுற்றுச்சூழல் வளங்களையும் பேணி காப்பதில் தமிழக வெற்றி கழக அரசின் தொலைநோக்கு பார்வையும், எதிர்கால நிர்வாக திட்டங்களும் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. தவெக-வின் சுற்றுச்சூழல் கொள்கைகள் மற்றும் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கும் செயல்முறைகள் அனைத்தும் முந்தைய அரசுகளை விட சிறப்பாகவும், தீவிரமாகவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிடுகின்றனர்.  
 
 
