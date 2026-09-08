பெருந்துறை தேர்தல் வழக்கு நிராகரிப்பு: தவெகவில் இணைந்த ஜெயக்குமாருக்கு நிம்மதி!
பெருந்துறை தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமாரின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெருந்துறை தொகுதியில் ஜெயக்குமார் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து வெங்கடாசலம் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கில், ஜெயக்குமாரின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனு நிராகரிக்கப்பட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம், பெருந்துறை தொகுதி தொடர்பான நீண்டநாள் சட்டப்போராட்டத்திற்கு ஒரு முக்கியமான கட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
இதற்கிடையே, ஜெயக்குமார் தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, அவர் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்துள்ளளார்.
ஏற்கனவே தமிழக அரசியலில் கட்சி மாறுதல்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்களின் அரசியல் நகர்வுகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், ஜெயக்குமாரின் அரசியல் முடிவும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, அவர் தவெகவில் இணைந்திருப்பது அக்கட்சியின் அரசியல் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.
பெருந்துறை தொகுதியின் அடுத்த அரசியல் நகர்வுகள் என்னவாக இருக்கும் என்பதும், ஜெயக்குமாரின் ராஜினாமாவுக்குப் பிறகு ஏற்படக்கூடிய அரசியல் சூழலும் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளன.
Edited by Siva