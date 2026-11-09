புத்தக முறைகேட்டை அம்பலப்படுத்திய பெருமாள் முருகனே நூல் பரிந்துரை குழுவில் இருந்தவர்தான்: கோவி. செழியன்
கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலக புத்தகக் கொள்முதல் சர்ச்சையில் தவெக அரசின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கோவி. செழியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், பெரியார் அறிவுலகத்தில் உள்ள சில நூல்களில் பிழையான தகவல்கள் இருப்பதையும், சில பதிப்பக முகவரிகள் போலியாக இருப்பதையும் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். ஆனால், இந்த முறைகேட்டை அம்பலப்படுத்திய பெருமாள் முருகனே, கடந்த திமுக ஆட்சியில் அமைக்கப்பட்ட நூல் பரிந்துரை குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தவர் என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
நூலகங்களுக்கு வெளிப்படையான முறையில் புத்தகங்களை வாங்குவதற்கான கொள்கையை முதன்முதலில் உருவாக்கியதே திமுக தான் என்று கூறிய அவர், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் மற்றும் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் போன்ற பிரம்மாண்ட திட்டங்களை உருவாக்கிய திமுக மீது தவெக அரசு உள்நோக்கத்துடன் அவதூறு பரப்புவதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு திமுகவின் திட்டங்களை சிதைப்பதே தவெக அரசின் நோக்கமாக உள்ளது என்றும், முதல்வர் விஜய் மற்றும் தவெகவினர் பொய் பிரச்சாரம் செய்வதை விட்டுவிட்டு, இச்சம்பவம் குறித்துச் சுதந்திரமான அமைப்பு மூலம் விசாரணை நடத்தி தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.