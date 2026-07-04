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பெரியபாளையம் அமோனியா வாயு கசிவு விபத்து: 2 டன் வாயுவை அகற்றும் பணி தீவிரம்!
பெரியபாளையம் அருகே உள்ள தனியார் இறால் மற்றும் கடல் உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட பயங்கர அமோனியா வாயு கசிவு விபத்தில், சிகிச்சை பலனின்றி மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து மொத்த பலி எண்ணிக்கை 18 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதற்கிடையே, ஆலையில் தேங்கியுள்ள 2 டன் அமோனியா வாயுவை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றும் பணிகள் முழுவீச்சில் தொடங்கியுள்ளன.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அடுத்த கன்னிகைப் பேர் கிராமத்தில் உள்ள தனியார் கடல் உணவுப் பொருட்கள் பதப்படுத்தும் மற்றும் ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு அசாம், ஒடிசா, ஜார்கண்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 120-க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் தங்கி வேலை பார்த்து வந்தனர்.
கடந்த ஜூன் 21-ஆம் தேதி அன்று, இந்த ஆலையின் குளிரூட்டும் பிரிவில் திடீரென ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த அமோனியா வாயு கசிந்தது. தொழிற்சாலை வளாகத்திற்குள்ளேயே தங்கியிருந்த தொழிலாளர்கள் இந்த நச்சு வாயுவை சுவாசித்ததால் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தனர்.
வாயு கசிவால் கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளான 83 தொழிலாளர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு, சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை, ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மற்றும் திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெண் தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததை அடுத்து, இந்த விபத்தில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை 18 ஆக அதிகரித்துள்ளது. பலியானவர்களில் 14 பேர் ஒடிசாவையும், 2 பேர் அசாமையும், ஒருவர் ஜார்கண்ட் மாநிலத்தையும் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். இதுவரை 51 தொழிலாளர்கள் குணமடைந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 14 பேர் தொடர்ந்து மருத்துவக் கண்காணிப்பில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
ஆலையின் சேமிப்புக் கலன்களில் இன்னும் சுமார் 2 டன் அளவிலான திரவ அமோனியா தேங்கியுள்ளது. இதனால் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி மக்களுக்கு மீண்டும் ஆபத்து ஏற்படாமல் இருக்க, திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இணைந்து இந்த வாயுவைப் பாதுகாப்பாக அகற்றும் பணியைத் தொடங்கியுள்ளது.
விபத்து நடந்த ஆலையைச் சுற்றிலும் 500 மீட்டர் தொலைவிற்குப் பாதுகாப்பு வளையம் அமைக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் நடமாட்டத்திற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினரின் முன்னிலையில், ரசாயனப் பொறியாளர்கள் மூலம் அந்த 2 டன் அமோனியா வாயுவை பாதுகாப்பாக உறிஞ்சி வெளியேற்றும் அல்லது செயலிழக்கச் செய்யும் அதிநவீனப் பணிகள் தகுந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பெரியபாளையம் அமோனியா வாயு கசிவு விபத்து: 2 டன் வாயுவை அகற்றும் பணி தீவிரம்!
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