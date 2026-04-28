செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia

வழக்கறிஞர் ஆனார் பேரறிவாளன்.. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் பெயர் பதிவு..!

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் விடுதலையான பேரறிவாளன், தற்போது முறைப்படி வழக்கறிஞராக பதிவு செய்துள்ளார். 
 
ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்று தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் அவர் வழக்கறிஞராக தன்னை பதிவு செய்து கொண்டார். சென்னையில் உள்ள உயர்நீதிமன்ற கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், பேரறிவாளன் உட்பட மொத்தம் 1,248 பேர் வழக்கறிஞர்களாப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
 
சிறையில் இருந்த 31 ஆண்டுகால போராட்டத்திற்கு பிறகு உச்சநீதிமன்றத்தால் விடுதலையான பேரறிவாளன், தனது சிறைவாசத்தின் போதே இளநிலை, முதுநிலை மற்றும் எம்.பில் ஆகிய பட்டப்படிப்புகளை முடித்திருந்தார். விடுதலையான பிறகு பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு சட்ட கல்லூரியில் மூன்று ஆண்டு சட்டப்படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்தார். தற்போது முறைப்படி பார் கவுன்சிலில் பதிவு செய்ததன் மூலம், அவர் தனது புதிய வாழ்வை தொடங்கியுள்ளார்.
 
இந்நிகழ்ச்சிக்கு பார் கவுன்சில் தலைவர் பி.எஸ். அமல்ராஜ் தலைமை தாங்கினார். நீண்ட கால சட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு விடுதலையான ஒருவர், அதே சட்டத்துறையில் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற பதிவு செய்திருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. பல ஆண்டுகள் சிறையிலிருந்தும் தனது கல்வியை தொடர்ந்த பேரறிவாளனின் இந்த முயற்சி பலருக்கு ஊக்கமளிப்பதாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

நாளை வெளியாகும் 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு!.. எங்களோடு இணைந்திருங்கள்!..

நாளை வெளியாகும் 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு!.. எங்களோடு இணைந்திருங்கள்!..Exit Poll 2026: அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்காளம் என 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்திருக்கிறது

இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் கொடூர கொலை!. சென்னையில் அதிர்ச்சி...

இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் கொடூர கொலை!. சென்னையில் அதிர்ச்சி...தற்போது பல பெண்கள் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பணம் சம்பாதித்து வருகிறார்கள்.

சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம்.. புதிய ஏசி மின்சார ரயில் விரைவில்..!

சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம்.. புதிய ஏசி மின்சார ரயில் விரைவில்..!சென்னையில் புறநகர் ரயில் பயணிகளின் நீண்டகால கோரிக்கையை ஏற்று, இரண்டாவது ஏசி மின்சார ரயில் சேவை விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

திருச்செந்தூர் கோவிலில் ‘சத்ரு சம்ஹார பூஜை’ செய்த விஜய்!.. பின்னணி என்ன?...

திருச்செந்தூர் கோவிலில் ‘சத்ரு சம்ஹார பூஜை’ செய்த விஜய்!.. பின்னணி என்ன?...தவெக தலைவர் விஜய் இன்று அதிகாலை திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியன் கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார். பொதுவாக விஜய் அடிக்கடி கோவிலுக்கு செல்லும் நபர் கிடையாது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com