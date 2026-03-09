திங்கள், 9 மார்ச் 2026
திங்கள், 9 மார்ச் 2026 (12:39 IST)

காத்திருக்கும் பழனிச்சாமி!. காய் நகர்த்தும் பவன் கல்யாண்.. கூட்டணிக்கு விஜய் சம்மதிப்பாரா?..

நடிகர் விஜய் தவெகவை துவங்கி  2 வருடங்கள் முடிந்துவிட்டது.. கட்சி துவங்கியது முதலே திமுகவை மட்டுமே அவர் அதிகமாக விமர்சித்து வருகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் நோக்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் வெற்றிக்கு தேவையான கூட்டணியை அவர் அமைக்கவில்லை.

ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என அறிவித்தால் பல கட்சிகள் தங்களை தேடி வரும் என விஜய் நினைத்தார். ஆனால், அது நடக்கவில்லை. தவெகவை கை காட்டி திமுகவில் அதிக சீட்களை வாங்கிகொண்டு அந்த கூட்டணியில் இணைந்துவிட்டது காங்கிரஸ்..  விஜய் எதிர்க்கும் திமுக 25க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளுடன் பலமாக நிற்கிறது... தவெகவோ தனித்துப் போட்டியிடும் நிலையில் இருக்கிறது.

எனவே, திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டுமெனில் விஜய் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைவதுதான் சிறந்த முடிவு என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள். ஆனால், விஜய் இன்னுமும் அந்த முடிவை எடுக்கவில்லை. ஒருபக்கம், அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்குள் விஜயை கொண்டுவரும் முயற்சியில் நடிகரும், ஜனசேனா கட்சியின் தலைவருமான பவன் கல்யாண் ஈடுபட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

விஜயிடம் பேசிய பவன் கல்யாண் ‘என் அண்ணன் சிரஞ்சீவி கட்சி தொடங்கிய போது பல லட்சம் பேர் வந்தார்கள்.. ஆனால் அவர் நினைத்தது நடக்கவில்லை. எனக்கும் அதுதான் நடந்தது.. அரசியலை பொறுத்தவரை சாணக்கியத்தனமான முடிவு எடுக்காமல் வெற்றி பெற வாய்ப்பில்லை. எனவேதான் தெலுங்கு தேசம் மற்றும் பாஜகவுடன் இணைந்து 2 எம்.பி மற்றும் 23 எம்.எல்.ஏக்கலை பெற்று அரசியலில் முக்கிய இடத்தை பிடித்து இப்போது ஆந்திராவின் துணை முதல்வராக இருக்கிறேன். எனவே, நீங்களும் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைந்தால் திமுக தோற்கும். உங்களுக்கும் துணை முதல்வர் கிடைக்கும். அதிமுக கூட்டணியில் உங்களுக்கு 50 சீட் வரை கிடைக்கும்’ என பேசியிருக்கிறாரம்.

ஒருபக்கம், விஜய் எப்படியும் நம் பக்கம் வருவார் என்கிற நம்பிக்கையில்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இதுவரை தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் இருக்கிறார் என சொல்கிறார்கள்..

