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Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (09:43 IST)

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் குறித்து யாரும் பேசக்கூடாது.. அமைச்சர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவு?

பரந்தூர் விமான நிலையம்
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (09:41 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (09:43 IST)
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தமிழகத்தில் பெரும் விவாத பொருளாக இருந்து வரும் பரந்தூர் புதிய பசுமை வழி விமான நிலைய திட்டத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க அரசு ஆலோசித்து வருவதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்களில் இருந்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதற்கு பதிலாக, தமிழகத்தின் இரண்டாம் நிலை நகரங்களில் புதிய விமான நிலையங்களை அமைப்பது குறித்து அரசு தீவிரமாக யோசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
 
சமீபத்தில் நடைபெற்ற பரந்தூர் விமான நிலையம் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டத்தில், முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் ஒரு அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது. "வரும் 2028 ஆம் ஆண்டு வரை, இந்த திட்டம் தொடர்பாக யாரும் வெளியில் பேச கூடாது" என்று அவர் கறாராக தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் அமைச்சர்களோ அல்லது அரசு உயர் அதிகாரிகளோ தேவையின்றி தலையிட கூடாது எனவும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.
 
விவசாயிகளின் தொடர் எதிர்ப்புகள் மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக இந்தத் திட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக மற்ற நகரங்களின் விமான போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த அரசு முன்னுரிமை அளிக்க தொடங்கியுள்ளது. இந்த தகவல் அரசியல் மற்றும் தொழில் துறை வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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