பரந்தூரில் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை மீண்டும் விவசாயிகளுக்கே தர வேண்டும்: பூவுலகின் நண்பர்கள்..
பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தை கைவிடுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், இந்த முடிவை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பான பூவுலகின் நண்பர்கள் வரவேற்றுள்ளது. பல்வேறு எதிர்ப்புகள் மற்றும் அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில் போராடிய மக்களுக்கு ஆதரவாக அரசு எடுத்துள்ள முடிவு பாராட்டுக்குரியது என அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையின் இரண்டாவது விமான நிலையத்தை பரந்தூர் பகுதியில் அமைக்க திட்டமிடப்பட்ட நாள் முதலே, அப்பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டி பூவுலகின் நண்பர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தது. திட்டத்துக்காக கையகப்படுத்தப்பட இருந்த நிலப்பரப்பில் பெரும்பகுதி விவசாய நிலங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகள் இடம்பெற்றிருந்ததாகவும், இதனால் எதிர்காலத்தில் வெள்ள அபாயம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது.
மேலும், பரந்தூர் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள ஏரிகள், குளங்கள் மற்றும் இயற்கை நீர்வழிகள் மழைநீரை சேமித்து சென்னையை வெள்ள பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கும் முக்கிய பங்காற்றுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை அழித்து கட்டுமானங்கள் மேற்கொண்டால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் ஏற்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், நீர்நிலைகள் குறைவதால் திருப்பெரும்புதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெப்பநிலை அதிகரித்து வருவதாக மாநில திட்டக்குழுவின் ஆய்வும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை மாற்றுத் தொழில் திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தாமல், அவற்றின் இயற்கையான நிலப்பயன்பாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேவையில்லாத நிலங்களை உரிய சட்ட நடைமுறைகளின்படி உரிமையாளர்களிடம் திருப்பி ஒப்படைக்கவும், பரந்தூர் திட்டத்துக்காக கொண்டுவரப்பட்ட நில ஒருங்கிணைப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்யவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva