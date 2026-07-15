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Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (16:59 IST)

பழனி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.4 ஏக்கர் நிலம் போலி ஆவணங்கள்.. சிபிசிஐடிக்கு வழக்கு மாற்றம்...

நில மோசடி
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (16:59 IST)
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பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.4 ஏக்கர் நிலம் போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரம் தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நில மோசடி வழக்கு தொடர்பான விசாரணையை சிபி-சிஐடி  பிரிவுக்கு மாற்றி தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த மடத்து நிலம், சில தனிநபர்களால் போலி பத்திரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பயன்படுத்தி தங்களின் பெயருக்கு முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. 
 
இது குறித்து பெறப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் ஆரம்பக்கட்ட விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில், வழக்கின் தீவிரத்தன்மை மற்றும் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய நபர்களை கண்டறியும் பொருட்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மடாதிபதிகள் மற்றும் ஆன்மீக பெரியோர்களின் சொத்துக்களை பாதுகாப்பதிலும், அரசு நில மோசடிகளை தடுப்பதிலும் இந்த விசாரணை முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
சிபி-சிஐடி போலீசார் இந்த வழக்கை கையில் எடுத்துள்ளதால், விரைவில் இந்த நில ஆவண மோசடியில் ஈடுபட்ட முக்கிய குற்றவாளிகள் மற்றும் அவர்களுக்குத் துணையாக இருந்த அதிகாரிகள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என நம்பப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
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