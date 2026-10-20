  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Palani Murugan Temple Rope Car Service Temporarily Suspended Due to Technical Fault
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 20 October 2026 (17:03 IST)

பழனி முருகன் கோவிலில் ரோப் கார் சேவை திடீர் நிறுத்தம்.. என்ன காரணம்?

பழனி முருகன் கோவில்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (17:03 IST)
google-news
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி மலைக்கோவிலில் பக்தர்களின் வசதிக்காக இயக்கப்பட்டு வரும் ரோப்கார் சேவை, திடீர் தொழில்நுட்பப் பழுது காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
மலைக்கோவிலுக்கு விரைவாக செல்ல வின்ச் மற்றும் ரோப்கார் வசதிகள் உள்ள நிலையில், மலையின் அழகை ரசித்துக்கொண்டே செல்ல ரோப்காரில் பயணிக்கப் பக்தர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவது வழக்கம். சமீபத்தில் வருடாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் முடிந்து கடந்த செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதி முதல் ரோப்கார் சேவை மீண்டும் பயன்பாட்டில் இருந்தது.
 
இந்நிலையில், இன்று  காலை சுமார் 11 மணியளவில் ரோப்காரின் கியர்பாக்ஸ் ஷாப்டில் திடீர் பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை கண்டறிந்த கோவில் நிர்வாகம், பாதுகாப்பு கருதி ரோப்கார் சேவையை உடனடியாக தற்காலிகமாக நிறுத்தியது. 
 
இதுகுறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், பழுது நீக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், பணிகள் முழுமையாக முடிந்தவுடன் ரோப்கார் சேவை மீண்டும் வழக்கம்போல் இயங்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரோப்கார் சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், பக்தர்கள் வழக்கமான படிப்பாதை மற்றும் வின்ச் சேதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஸ்வீட் பாக்ஸ் கேட்டவருக்கு நேர்ந்த துன்பம்.. இப்போது உண்மையிலேயே இன்ப அதிர்ச்சி...

மது பிரியர்களுக்கு ஷாக்!.. பெங்களூரில் மதுவுக்கு தடை!...

மது பிரியர்களுக்கு ஷாக்!.. பெங்களூரில் மதுவுக்கு தடை!...தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே அரசே மதுபானக்கடைகளை நடத்துகிறது.

பழிவாங்கும் நடவடிக்கை!.. நாம் தமிழர் கட்சி கார்த்திகா கைதுக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம்!..

பழிவாங்கும் நடவடிக்கை!.. நாம் தமிழர் கட்சி கார்த்திகா கைதுக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம்!..தாராபுரம் இடைத்தேர்தலின் போது நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக போட்டியிட்ட கார்த்திகா இன்று காலை தாராபுரம் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

எஸ்.ஐ.ஆர் போராட்டத்திற்கு நடுவில் ஓய்வெடுக்க வியட்நாம் சென்ற ராகுல் காந்தி: பாஜக கிண்டல்

எஸ்.ஐ.ஆர் போராட்டத்திற்கு நடுவில் ஓய்வெடுக்க வியட்நாம் சென்ற ராகுல் காந்தி: பாஜக கிண்டல்நாட்டின் பல பகுதிகளில் எஸ்.ஐ.ஆர் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தலைமையிலான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தனிப்பட்ட பயணமாக வியட்நாம் சென்றுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. விமானத்தின் பிசினஸ் வகுப்பில் ராகுல் காந்தி அமர்ந்திருக்கும் காணொலியை தனது அதிகாரப்பூர்வ 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் பகிர்ந்த பாஜக, "பொய்களை பரப்புவதில் சோர்வடைந்துவிட்டதால் ஓய்வெடுக்க வியட்நாம் சென்றுள்ளார்" என்று கிண்டலாக விமர்சித்துள்ளது.

திருச்செந்தூர் கோவில் உண்டியலில் திருடிய அர்ச்சகர் கைது.. உடந்தையாக இருந்த ஒருவரும் கைது...

திருச்செந்தூர் கோவில் உண்டியலில் திருடிய அர்ச்சகர் கைது.. உடந்தையாக இருந்த ஒருவரும் கைது...தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள உலக புகழ்பெற்ற திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில், உண்டியலிலிருந்து நூதன முறையில் பணம் திருடிய கோவில் அர்ச்சகர் மற்றும் அவரது கூட்டாளியை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். மூலவர் சன்னதிக்கு எதிரே உள்ள நிரந்தர உண்டியலில் வழக்கமாக கிடைக்கும் காணிக்கை பணம் கணிசமாக குறைந்ததை கண்டு சந்தேகமடைந்த கோவில் நிர்வாகத்தினர், சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.

பழனி முருகன் கோவிலில் ரோப் கார் சேவை திடீர் நிறுத்தம்.. என்ன காரணம்?

பழனி முருகன் கோவிலில் ரோப் கார் சேவை திடீர் நிறுத்தம்.. என்ன காரணம்?திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி மலைக்கோவிலில் பக்தர்களின் வசதிக்காக இயக்கப்பட்டு வரும் ரோப்கார் சேவை, திடீர் தொழில்நுட்பப் பழுது காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.