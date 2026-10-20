பழனி முருகன் கோவிலில் ரோப் கார் சேவை திடீர் நிறுத்தம்.. என்ன காரணம்?
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி மலைக்கோவிலில் பக்தர்களின் வசதிக்காக இயக்கப்பட்டு வரும் ரோப்கார் சேவை, திடீர் தொழில்நுட்பப் பழுது காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மலைக்கோவிலுக்கு விரைவாக செல்ல வின்ச் மற்றும் ரோப்கார் வசதிகள் உள்ள நிலையில், மலையின் அழகை ரசித்துக்கொண்டே செல்ல ரோப்காரில் பயணிக்கப் பக்தர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவது வழக்கம். சமீபத்தில் வருடாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் முடிந்து கடந்த செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதி முதல் ரோப்கார் சேவை மீண்டும் பயன்பாட்டில் இருந்தது.
இந்நிலையில், இன்று காலை சுமார் 11 மணியளவில் ரோப்காரின் கியர்பாக்ஸ் ஷாப்டில் திடீர் பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை கண்டறிந்த கோவில் நிர்வாகம், பாதுகாப்பு கருதி ரோப்கார் சேவையை உடனடியாக தற்காலிகமாக நிறுத்தியது.
இதுகுறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், பழுது நீக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், பணிகள் முழுமையாக முடிந்தவுடன் ரோப்கார் சேவை மீண்டும் வழக்கம்போல் இயங்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரோப்கார் சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், பக்தர்கள் வழக்கமான படிப்பாதை மற்றும் வின்ச் சேதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.