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பொறாமையில் பறிபோன சிறுமியின் உயிர்!.. சொந்த அத்தையே செய்த கொடூரம்!..
ராமநாதபுரத்தில் பொறாமையின் காரணமாக 5 வயது சிறுமியை சொந்த அத்தையே கிணற்றில் தூக்கி போட்டு கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ராமநாதபுரம் எம்.எஸ்.கே நகரில் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டு இருந்த 5 வயது சிறுமி சாய் திப்தி சமீபத்தில் கிணற்றிலிருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இது தொடர்பாக போலீஸ் விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில்தான் தற்போது திடீர் திருப்பமாக சிறுமியின் சொந்த அத்தை சபரிகா கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்..
தனது மாமனார், மாமியார் இருவரும் உயிரிழந்த சிறுமி சாய் தீப்தியிடம் அதிக பாசம் காட்டியதாலும், தனக்கு பிறந்த பெண் குழந்தை மாற்றுத்திறனாளி என்பதாலும் பொறாமையால் சிறுமையை கிணற்றில் தூக்கிப்போட்டு கொலை செய்ததாக சபரிகா விசாரணையில் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார். இது ராமநாதபுரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ராமநாதபுரம் எம்.எஸ்.கே நகரில் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டு இருந்த 5 வயது சிறுமி சாய் திப்தி சமீபத்தில் கிணற்றிலிருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இது தொடர்பாக போலீஸ் விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில்தான் தற்போது திடீர் திருப்பமாக சிறுமியின் சொந்த அத்தை சபரிகா கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்..
தனது மாமனார், மாமியார் இருவரும் உயிரிழந்த சிறுமி சாய் தீப்தியிடம் அதிக பாசம் காட்டியதாலும், தனக்கு பிறந்த பெண் குழந்தை மாற்றுத்திறனாளி என்பதாலும் பொறாமையால் சிறுமையை கிணற்றில் தூக்கிப்போட்டு கொலை செய்ததாக சபரிகா விசாரணையில் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார். இது ராமநாதபுரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...
தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 'அம்மா உணவகங்கள்' அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்களுக்கு மிகத் தரமான உணவுகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...
தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.