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Last Modified: Monday, 29 June 2026 (12:48 IST)

பொறாமையில் பறிபோன சிறுமியின் உயிர்!.. சொந்த அத்தையே செய்த கொடூரம்!..

girl cbe
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (12:48 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (12:52 IST)
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ராமநாதபுரத்தில் பொறாமையின் காரணமாக 5 வயது சிறுமியை சொந்த அத்தையே கிணற்றில் தூக்கி போட்டு கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ராமநாதபுரம் எம்.எஸ்.கே நகரில் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டு இருந்த 5 வயது சிறுமி சாய் திப்தி சமீபத்தில் கிணற்றிலிருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இது தொடர்பாக போலீஸ் விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில்தான் தற்போது திடீர் திருப்பமாக சிறுமியின் சொந்த அத்தை சபரிகா கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்..

தனது மாமனார், மாமியார் இருவரும் உயிரிழந்த சிறுமி சாய் தீப்தியிடம் அதிக பாசம் காட்டியதாலும், தனக்கு பிறந்த பெண் குழந்தை மாற்றுத்திறனாளி என்பதாலும் பொறாமையால் சிறுமையை கிணற்றில் தூக்கிப்போட்டு கொலை செய்ததாக சபரிகா விசாரணையில் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார். இது ராமநாதபுரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

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