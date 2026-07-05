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சென்னையில் இன்று 40-க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில் சேவைகள் ரத்து.. என்ன காரணம்?
சென்னையில் முக்கியப் புறநகர் ரயில் பாதையான சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் தடத்தில் இன்று ரயில் சேவை தற்காலிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தடத்தில் அவசியமான ரயில் பாதை பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால், இன்று காலை 10:30 மணி முதல் பிற்பகல் 3:30 மணி வரை 40-க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று பொதுமக்களின் அத்தியாவசியப் பயணங்களுக்கு இந்த ரயில் ரத்து பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், அரசு சார்பில் மாற்று ஏற்பாடுகள் உடனடியாகச் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பயணிகளின் வசதிக்காகவும், கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்ப்பதற்காகவும் சென்னை கடற்கரை மற்றும் தாம்பரம் இடையே போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் 50 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள இந்த ஐந்து மணி நேர இடைவெளியில், பயணிகள் தங்களின் அவசரத் தேவைகளுக்கு இந்தச் சிறப்புப் பேருந்துகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். வார இறுதி நாளில் பயணிக்கும் பொதுமக்கள் இந்த நேர மாற்றத்தைக் கவனித்துத் தங்களது பயணத்தைத் திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
Edited by Siva
ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூசப்பட்ட புனித நூல் திருட்டு.. என்ன நடக்குது அயோத்தி ராமர் கோவிலில்?
அயோத்தி ராமர் கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட நன்கொடைகளில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரம் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது புதிய திருட்டு புகார் ஒன்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னாள் மத்திய உள்துறை செயலாளர் எஸ். லட்சுமிநாராயணன், தனது குடும்பத்தினரால் கோயிலுக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட சுமார் ரூ. 5 கோடி மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூசப்பட்ட 'ராமசரிதமனஸ்' புனித நூல் காணாமல் போயுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுக மட்டுமல்ல.. திமுக விக்கெட்டும் விழுந்தது.. திமுக எம்.எல்.ஏ ஜெ.கருணாநிதி தவெகவில்..
தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்காக மாறியிருப்பது மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்து விலகி, பல முக்கியத் தலைவர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருவதுதான். சமீபகாலமாக அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் பிற கட்சிகளின் முன்னணி புள்ளிகள் தவெக நோக்கி நகர்வது வழக்கமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது.
எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா பின்னணி தெரியாமல் இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: கிருஷ்ணசாமி
புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கே. கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்தபோது பேசிய அவர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முன்பு அதிமுகவை பெரும் அளவில் ஊழல்வாதிகள் என்று கடுமையாக விமர்சித்தார் என்று சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், வியப்பளிக்கும் விதமாக இப்போது அதே அதிமுகவைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் விஜய்யின் கட்சிக்கு அதிக அளவில் இழுக்கப்படுகிறார்கள் என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார்.