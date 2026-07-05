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சென்னையில் இன்று 40-க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில் சேவைகள் ரத்து.. என்ன காரணம்?

சென்னை கடற்கரை
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (09:59 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (09:17 IST)
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சென்னையில் முக்கியப் புறநகர் ரயில் பாதையான சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் தடத்தில் இன்று  ரயில் சேவை தற்காலிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இத்தடத்தில் அவசியமான ரயில் பாதை பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால், இன்று காலை 10:30 மணி முதல் பிற்பகல் 3:30 மணி வரை 40-க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று பொதுமக்களின் அத்தியாவசியப் பயணங்களுக்கு இந்த ரயில் ரத்து பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், அரசு சார்பில் மாற்று ஏற்பாடுகள் உடனடியாகச் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
பயணிகளின் வசதிக்காகவும், கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்ப்பதற்காகவும் சென்னை கடற்கரை மற்றும் தாம்பரம் இடையே போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் 50 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள இந்த ஐந்து மணி நேர இடைவெளியில், பயணிகள் தங்களின் அவசரத் தேவைகளுக்கு இந்தச் சிறப்புப் பேருந்துகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். வார இறுதி நாளில் பயணிக்கும் பொதுமக்கள் இந்த நேர மாற்றத்தைக் கவனித்துத் தங்களது பயணத்தைத் திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

Edited by Siva
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Webdunia
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