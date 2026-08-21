1,06,778 இடங்கள் காலி .. என்ன ஆச்சு பொறியியல் படிப்புக்கு? மாணவர்களுக்கு ஆர்வமில்லையா?
2026ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் காலியாக இருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டில் 81 சதவீத இடங்கள் நிரம்பியிருந்த நிலையில், நடப்பு ஆண்டில் இரண்டு சுற்று கலந்தாய்வுகள் முடிவடைந்த பின்னரும் வெறும் 41 சதவீத இடங்கள் மட்டுமே நிரம்பியுள்ளன. மொத்தம் உள்ள சேர்க்கை இடங்களில் 1,81,436 இடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ள சூழலில், இன்னும் 1,06,778 இடங்கள் இறுதி சுற்றுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றன.
இரண்டாம் சுற்றில் 93,000 மாணவர்கள் பங்கேற்றும், வெறும் 49,000 பேர் மட்டுமே சேர்க்கையை உறுதி செய்துள்ளனர். இறுதிச்சுற்று கலந்தாய்வு முடிந்த பிறகும் கூட சுமார் 45,000 இடங்கள் காலியாகவே இருக்கும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது.
கிராமப்புறங்களை விடவும் நகர பகுதிகளில் உள்ள முன்னணி கல்லூரிகளையே மாணவர்கள் அதிகம் தேர்வு செய்வது இதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், கலந்தாய்வுக்காக காத்திருக்காமல் நேரடியாக நிர்வாக ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மாணவர்கள் சேர்வதும் அதிகரித்துள்ளது. மேலும், தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாடப்பிரிவுகளில் ஏற்பட்டு வரும் விரைவான மாற்றங்களும் மாணவர்களின் இந்த மனமாற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என கல்வியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
Edited by Siva