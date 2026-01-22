ஓபிஎஸ் பெரிய தலைவர், நல்ல முடிவை எடுப்பார்.. அண்ணாமலை கருத்து.. பாஜகவில் இணைகிறாரா ஓபிஎஸ்?
தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் குறித்து தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.
சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில், "ஓபிஎஸ் ஒரு பெரிய தலைவர், அவர் தனது அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து நல்ல முடிவை எடுப்பார்" என்று அண்ணாமலை பாராட்டியுள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ் புறக்கணிக்கப்பட்டு வரும் சூழலில், அண்ணாமலையின் இந்த பேச்சு மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
தற்போது ஓபிஎஸ்-க்கு முன்னால் பல சவால்கள் உள்ளன. அதிமுகவின் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் பாஜகவில் இணைய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. அண்ணாமலையின் இந்தப் பாராட்டு, ஓபிஎஸ்-ஐ பாஜகவிற்குள் வரவேற்பதற்கான ஒரு சமிக்ஞையாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
தென் மாவட்டங்களில் ஓபிஎஸ்-க்கு இருக்கும் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி கொள்ள பாஜக விரும்புவதாகவும், அதன் ஒரு பகுதியாகவே இந்த 'நல்ல முடிவு' குறித்த பேச்சுக்கள் எழுந்துள்ளதாகவும் தெரிகிறது.
டிடிவி தினகரன் ஏற்கனவே கூட்டணியில் இணைந்துள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ்-ம் பாஜகவுடன் கைகோர்த்தால் அது ஒரு பலமான கூட்டணியாக மாறும்.
Edited by Siva