ஞாயிறு, 10 மே 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : ஞாயிறு, 10 மே 2026 (15:11 IST)

பதவியேற்ற முதல் 1 மணி நேரத்தில் எதிர்ப்பை காட்ட தொடங்கிய ஸ்டாலின்.. இதுதான் திமுக...!

தமிழக அரசியலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே, எதிர்க்கட்சியான திமுக தனது ஆக்ரோஷமான அரசியலை தொடங்கியுள்ளது. இது குறித்து பொருளாதார மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் ஜே.வி.சி ஸ்ரீராம் பகிர்ந்துள்ள கருத்து சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
 
அவரது பதிவில், "எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமரும் எந்தவொரு கட்சியும், முதல் நாள் மற்றும் முதல் மணி நேரத்திலிருந்தே எவ்வளவு ஆக்ரோஷமான எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு அறிவாலயத்திடம் வந்து டியூஷன் எடுக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். திமுகவின் இந்த தீவிரமான மற்றும் இடைவிடாத எதிர்ப்பு அரசியல் அணுகுமுறை மற்ற மாநில கட்சிகளுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
இருப்பினும், இந்த அதீத எதிர்ப்பு அரசியல் வியூகம் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிராக திரும்புவதற்கு பதில் சாதகமாக திரும்புவதற்கே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக ஸ்ரீராம் எச்சரிக்கிறார். ஏனெனில், மக்கள் விஜய்யையும் அவரது புதிய அரசியலையும் ஒரு மாற்று சக்தியாகவும், நம்பிக்கையுடனும் பார்க்கிறார்கள். பதவியேற்ற உடனேயே ஒரு புதிய அரசை எவ்வித கால அவகாசமும் கொடுக்காமல் மிக கடுமையாக விமர்சிப்பது, மக்கள் மத்தியில் திமுக மீதான அதிருப்தியையே உருவாக்கும் என அவர் கருதுகிறார். 
 
இந்த 'ரூத்லெஸ்' பாணி அரசியல் விஜய்யின் மீதான மக்களின் அனுதாபத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதே அரசியல் நோக்கர்களின் கணிப்பாக உள்ளது.
 
தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருக்கின்றேன்: இலங்கை அதிபர் வாழ்த்து...!

தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருக்கின்றேன்: இலங்கை அதிபர் வாழ்த்து...!தமிழகத்தின் 14-வது முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு உலக தலைவர்கள் மற்றும் தேசிய தலைவர்கள் தங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நாளை கூடுகிறது சட்டமன்றம்.. முதல்வர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பது எப்போது?

நாளை கூடுகிறது சட்டமன்றம்.. முதல்வர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பது எப்போது?தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தம் இன்று தொடங்கியுள்ளது. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இன்று தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில், லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் முன்னிலையில் அவர் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார்.

முதல்வர் விஜய் தினமும் ஒரு வெற்றி படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்: பாஜக

முதல்வர் விஜய் தினமும் ஒரு வெற்றி படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்: பாஜகதமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள விஜய்க்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் ஷெஷாத் பூனாவாலா தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் கூறுகையில், திரையுலகில் வெற்றிகளை தந்தது போலவே, அரசியலிலும் விஜய் "தினமும் ஒரு வெற்றி படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மை பிரதர் ராகுல் காந்தி.. எனது நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி.. பதவியேற்றவுடன் நன்றி சொன்ன முதல்வர் விஜய்..!

மை பிரதர் ராகுல் காந்தி.. எனது நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி.. பதவியேற்றவுடன் நன்றி சொன்ன முதல்வர் விஜய்..!தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது முதல் உரையின் தொடக்கத்திலேயே உணர்வுப்பூர்வமான நன்றிகளை பகிர்ந்து கொண்டார். டெல்லியில் இருந்து நேரில் வந்து வாழ்த்திய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியை "மை பிரதமர் ராகுல் காந்தி" என விளித்து அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்தார். ராகுல் காந்தியின் வருகை தனக்கு பெரும் பலத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளித்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

முதல் வேலை வெள்ளை அறிக்கை தான்.. தமிழ்நாடு இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறது: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!

முதல் வேலை வெள்ளை அறிக்கை தான்.. தமிழ்நாடு இப்போது என்ன நிலையில் இருக்கிறது: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க வகையில் பதவியேற்றுக்கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது நிர்வாக பணிகளை மிக அதிரடியாக தொடங்கியுள்ளார். நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் பதவியேற்ற சில நிமிடங்களிலேயே, மாநிலத்தின் தற்போதைய நிதிநிலை மற்றும் நிர்வாகச் சூழல் குறித்துத் தெளிவான 'வெள்ளை அறிக்கை' வெளியிட இருப்பதாக தெரிவித்தார்.

