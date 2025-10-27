வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அவசர ஆலோசனை!
தமிழ்நாடு உட்பட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் (SIR) மேற்கொள்ளப்படும் என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சிகள் எச்சரிக்கை அடைந்துள்ளன.
சென்னையில் இன்று மாலை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது. இந்த திருத்த நடவடிக்கையை ஒன்றிய பாஜக அரசு குறுக்கு வழியில் வாக்குகளை நீக்க பயன்படுத்துவதாக திமுக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. பீகாரில் 65 லட்சம் பேரின் வாக்குரிமை நீக்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி, தமிழகத்திலும் அதே அபாயம் இருப்பதாகக் கவலை தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, வாக்காளர் உரிமையை பாதுகாக்க, "என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" என்ற பெயரில் நாளை மாமல்லபுரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் பிரம்மாண்டப் பயிற்சிக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று திமுக அறிவித்துள்ளது.
இதேபோல், சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தால் தகுதியான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டால், நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
