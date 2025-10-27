திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (19:08 IST)

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அவசர ஆலோசனை!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அவசர ஆலோசனை!
தமிழ்நாடு உட்பட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் (SIR) மேற்கொள்ளப்படும் என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சிகள் எச்சரிக்கை அடைந்துள்ளன.
 
சென்னையில் இன்று மாலை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது. இந்த திருத்த நடவடிக்கையை ஒன்றிய பாஜக அரசு குறுக்கு வழியில் வாக்குகளை நீக்க பயன்படுத்துவதாக திமுக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. பீகாரில் 65 லட்சம் பேரின் வாக்குரிமை நீக்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி, தமிழகத்திலும் அதே அபாயம் இருப்பதாகக் கவலை தெரிவித்துள்ளது.
 
இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, வாக்காளர் உரிமையை பாதுகாக்க, "என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" என்ற பெயரில் நாளை மாமல்லபுரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் பிரம்மாண்டப் பயிற்சிக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று திமுக அறிவித்துள்ளது.
 
இதேபோல், சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தால் தகுதியான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டால், நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

இன்று இரவு கொட்டித் தீர்க்கப் போகும் கனமழை! - எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?

இன்று இரவு கொட்டித் தீர்க்கப் போகும் கனமழை! - எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?வங்கக்கடலில் மோன்தா புயல் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் இன்று இரவு 5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

உ.பி. முதல்வர் யோகி குறித்து சர்ச்சைப் பேச்சு: அரசு மருத்துவர் பணியிடை நீக்கம்!

உ.பி. முதல்வர் யோகி குறித்து சர்ச்சைப் பேச்சு: அரசு மருத்துவர் பணியிடை நீக்கம்!உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் அவரது அரசின் “இறுதி ஊர்வலத்தை” நடத்துவது குறித்துப் பேசியதாக கூறப்படும் வீடியோ ஒன்று வெளியானதை தொடர்ந்து, சுல்தான்பூர் மாவட்ட மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் பாஸ்கர் பிரசாத் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மோந்தா புயல்: சென்னை உள்பட 17 மாவட்டங்களில் இன்று இரவுக்கான மழை எச்சரிக்கை..!

மோந்தா புயல்: சென்னை உள்பட 17 மாவட்டங்களில் இன்று இரவுக்கான மழை எச்சரிக்கை..!வங்கக்கடலில் 'மோந்தா' புயல் வலுப்பெற்றுள்ள நிலையில், இன்று இரவு சென்னை உள்பட 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய வாக்காளர் பட்டியல் Freeze செய்யப்படும்: தேர்தல் ஆணையம்..!

தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய வாக்காளர் பட்டியல் Freeze செய்யப்படும்: தேர்தல் ஆணையம்..!தமிழ்நாடு உள்பட 12 மாநிலங்களில் தற்போதைய வாக்காளர் பட்டியல் ஃப்ரீஸ் (Freeze) செய்யப்படும் என்றும், அதில் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாது என்றும் தேர்தல் ஆணையம் உறுதிப்பட கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

'மோந்தா' புயல் கரையை கடக்கும்போது 110 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும்.. வானிலை எச்சரிக்கை..

'மோந்தா' புயல் கரையை கடக்கும்போது 110 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும்.. வானிலை எச்சரிக்கை..வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, தற்போது 'மோந்தா' புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது வடகிழக்கு பருவமழைக் காலத்தின் முதல் புயல் ஆகும்.

