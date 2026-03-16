திங்கள், 16 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 16 மார்ச் 2026 (11:22 IST)

4 நாட்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முடியாது: தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அறிவிப்பு..!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் நடைமுறைகள் குறித்து தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
மார்ச் 30-ஆம் தேதி வேட்புமனுத் தாக்கல் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கும் நிலையில், இடையில் வரும் தொடர் விடுமுறை நாட்களால் வேட்பாளர்களுக்கு சவாலான சூழல் உருவாகியுள்ளது. 
 
மார்ச் 31 (தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு), ஏப்ரல் 3 (புனித வெள்ளி), ஏப்ரல் 4 (சனிக்கிழமை) மற்றும் ஏப்ரல் 5 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஆகிய நான்கு நாட்களும் பொது விடுமுறை என்பதால் அன்று மனுக்களை தாக்கல் செய்ய முடியாது.
 
இதனால், மொத்தமுள்ள எட்டு நாட்களில் வெறும் நான்கு நாட்கள் மட்டுமே வேட்பாளர்கள் மனுத்தாக்கல் செய்ய முடியும். ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி மனுத்தாக்கல் செய்ய இறுதி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த சுருக்கமான கால அவகாசத்தை கருத்தில் கொண்டு, வேட்பாளர்கள் தங்களது ஆவணங்களை முன்கூட்டியே தயார் செய்து, நெரிசலை தவிர்க்கத் திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com